Ilary Blasi, dopo il release su Netflix nuova bordata da Noemi Bocchi: “Prendi quel treno e…” | Stavolta ce l’ha proprio mandata

Dopo il release su Netflix, cos’è successo tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi? Ce l’aveva veramente con lei?

Ilary Blasi, Noemi Bocchi e Francesco Totti: sono tutti nomi che, quando vengono pronunciati, creano molto scalpore, per tutto quello che è successo e che pare succeda ancora. Nomi che tengono sicuramente alto l’interesse dei rotocalchi rosa, dopo la conferma della separazione dei due ex coniugi.

I fan sono rimasti senza parole dopo la rottura tra Ilary e Francesco, soprattutto per il modo, visto che il loro amore da favola ha fatto sognare l’Italia per anni. Purtroppo, però, anche le favole più belle si scontrano spesso con la dura realtà e, per quanto ci possano piacere, dobbiamo essere consapevoli che la vita non è una storia Disney.

Apparentemente, sembrava che entrambi gli ex coniugi avessero voltato pagina, lei con Bastian Muller e lui con Noemi, eppure pare che il risentimento tra di loro sia ancora forte, soprattutto dopo il release della nuovo docu-reality di Ilary su Netflix, che sta generando molto scalpore.

E dopo una recente storia su Instagram, in molti si sono chiesti se la Bocchi ce l’avesse veramente con la Blasi… Cosa starà succedendo?

C’è maretta (apparente) tra le due donne

Prima di proseguire con il fulcro del nostro articolo, volevamo portare alla vostra attenzione un altro scenario che sta circolando in queste ore in rete, e che mette al centro dell’attenzione Ilary Blasi. La rete è in fermento dopo che hanno notato l’assenza dell’ex signora Totti al compleanno dell’amica Michelle Hunziker. Si mormora infatti che le due non si siano scambiate neanche un messaggio in merito agli auguri alla conduttrice svizzera.

In molti sostengono che il rapporto tra le due si sia raffreddato, anche se comunque nel documentario di Netflix Michelle era presente. Per il momento non abbiamo certezze, e quindi nessuno sa cosa ci sia di vero in questo pettegolezzo. Anche perché mesi fa si diceva la stessa cosa tra Ilary e Silvia Toffanin, rumor smentito dalle dirette interessate. Cosa ci sarà di vero quindi in tutta questa storia? Perché di storia su Instagram si tratta…

⚡️La frecciatona di Noemi Bocchi (compagna di Francesco Totti) a Ilary Blasi? #AscoltiTv pic.twitter.com/ihK3lcYsIF — Che aria tira❔ (@cheariatira) January 27, 2025

Noemi Bocchi vs Ilary Blasi

In attesa di scoprire cosa sia successo tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker (sempre che sia successo qualcosa veramente), c’è un’altra storia che sta facendo “impazzire” i gli appassionati di gossip. Dopo il nuovo documentario di Ilary, andato in onda su Netflix, Noemi Bocchi ha deciso di postare nelle sue storie social un lungo pensiero, in cui ha espresso tutto quello che sentiva.

Anche se Noemi non ha mai fatto nomi, sono molti che credono che quelle parole siano una stoccata diretta verso l’ex moglie del suo attuale compagno, ma precisiamo che non c’è alcuna certezza in merito. Detto ciò, noi vi riportiamo le parole lette su biccy.it, e a voi la conclusione: “Cara donna, quella felicità che provi a gridare non si chiama felicità ma TRISTEZZA! La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge, non ti lascia il tempo di pensare male, di parlare male, di dar fastidio ad altri… Prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”. Voi che ne pensate?