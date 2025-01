Federica Pellegrini a cuore aperto sul periodaccio col marito: “È un peso grandissimo” | Altro che farfalle allo stomaco

Federica Pellegrini e la confessione che ha sconvolto tutti i fan. Lei e suo marito stanno attraversando un momento difficile.

Federica Pellegrini, soprannominata da molti “La Divina”, sta vivendo un periodo abbastanza complicato con la sua dolce metà. Lo ha rivelato durante una sua recente intervista, e la notizia ha sconvolto tutti quanti i suoi fan.

Dopo la sua esperienza come ballerina alla corte di Milly Carlucci, la nuotatrice è tornata alla ribalta, concedendo ai media un’intervista a cuore aperto.

La Pellegrini è una delle campionesse più amate e seguite della nostra Nazione. La sua carriera olimpionica l’ha resa un vero e proprio idolo, e non amarla è praticamente impossibile. Oltre al suo talento, la donna è anche una forza della natura a 360° e, grazie al suo carattere indipendente e volitivo, non si fa certamente mettere i piedi in testa da nessuno. Da diversi anni, inoltre, fa coppia fissa con Matteo Giunta e il loro amore è stato culminato con la nascita della piccola Matilde.

In queste ore, però, la nuotatrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della maternità e del rapporto con suo marito.

Federica Pellegrini e la sua esperienza come mamma

Federica Pellegrini è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante questa intervista, la donna ha parlato della maternità e del suo rapporto con la figlia Matilde: “Ho avuto un parto molto difficile però poi, mano a mano che uscivamo da quel tunnel, lei è diventata sempre più tranquilla, ed è stato bello vederla prendere i suoi tempi, diventare più indipendente e fare cose nuove: ogni giorno è volato…”. Dopo quindi un momento di difficoltà, Federica ha imparato piano piano a diventare mamma e ad approcciarsi ad un nuovo mondo che non aveva mai conosciuto prima.

Ad un certo punto, però, ha rivelato le difficoltà che sta affrontando nel rapporto con il marito Matteo.

Le prime difficoltà con Matteo

Sempre durante la sua intervista a Verissimo, Federica ha confessato a cuore aperto: “Per me toglierle tempo è un peso grandissimo. Di fatto mi sono dedicata a lei da quando è nata; ho il mio lavoro, ma la mia priorità è lei”. Quando poi Silvia le ha chiesto di come stessero andando le cose con Matteo, l’ex nuotatrice ha ammesso: “Stiamo andando verso il terzo anno di matrimonio. Questo periodo è molto difficile da gestire, perché noi cerchiamo di essere presenti, ma lavoriamo tutti e due. Ci manchiamo in questo momento”.

Insomma, proprio come ogni altra coppia, anche Federica e Matteo stanno attraversando un piccolo momento di difficoltà, ma riusciranno sicuramente a superarlo grazie al loro amore!