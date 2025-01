Can Yaman lascia in panne la bellissima di Mediaset e ci riprova con Marianna | Mai visto un 2 di picche così diabolico

Cosa vuol dire che Can Yaman lascia la bellissima di Mediaset e ci riprova con Marianna? Tutti parlano di quel 2 di picche in rete.

Can Yaman non è mai passato inosservato, fin dal primo giorno in cui è approdato nella televisione italiana con la fiction turca DayDreamer – Le ali del sogno. Le fan sono rimaste incantate da lui, dalla sua bravura nella recitazione e dalla sua indiscutibile bellezza.

È il suo sguardo magnetico a tenere incollate al televisore milioni di ammiratrici e, una volta ottenuta la fama anche nel nostro Paese, il bell’attore turco è diventato uno degli scapoli più ambiti in circolazione.

Can è una garanzia a livello mediatico, nel senso che riesce a tenere alto l’interesse già solo quando si pronuncia il suo nome (mi raccomando, però, non sbagliate che se no si arrabbia: si pronuncia “Gian”, non “Can”, all’italiana). Come dicevamo, il pubblico è interessato al suo lavoro, alle sue opere di beneficenza, e soprattutto al lato gossip della sua vita.

Ecco perché sono giorni che i fan in rete sono irrequieti, dopo aver appreso la notizia che “il Bronzo di Riace turco” ha lasciato la bellissima di Mediaset per concentrarsi sull’altrettanto affascinante Arianna. Cosa sarà successo?

Chi è la bella Marianna

Da qualche parte dobbiamo iniziare a districare questa intricata matassa, e d’altronde lo sappiamo: con Can Yaman non c’è mai nulla di scontato. Spostiamoci al presente: per chi non lo sapesse, l’attore turco è impegnato al 100% con le riprese di Sandokan, la nuova fiction Rai che dovrebbe arrivare quest’anno sul piccolo schermo per la gioia del grande pubblico.

Nel corso di questi mesi abbiamo visto foto provenire dal set, letto interviste rilasciate da chi è impegnato in prima linea affinché questo sceneggiato possa far conoscere e amare il personaggio alle nuove generazioni, riportando nel vialetto dei ricordi chi invece è cresciuto con il Sandokan di Kabir Bedi. Detto ciò, oltre alla Tigre della Malesia, troveremo anche gli altri personaggi: ovviamente la bella Marianna, l’amico del cuore Yanez, i temibili Lord Brooke e Lord Guillonk, e così via. I nomi che presteranno il loro volto ai personaggi nati dalla penna di Emilio Salgari sono di alto livello e, soprattutto grazie a uno in particolare, le adolescenti dei primi anni del Duemila ripeteranno di nuovo “XOXO Gossip Girl“…curiose?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman Aslan 🦁 (@canyamanaslan)

Un addio che ha lasciato l’amaro in bocca

Chiuso il capitolo di Sandokan e della relazione cinematografica tra Can Yaman, alias la Tigre di Mompracem, e Alanah Bloor, alias Marianna Guillonk, sono in molti che vogliono saperne di più in merito all’addio dell’attore turco alla bellissima di Mediaset. Sedetevi prima di proseguire, ve lo consigliamo.

Secondo Dagospia, Can avrebbe deciso di lasciare il set di Viola come il Mare per quella rottura professionale, pare insanabile, tra lui e Francesca Chillemi: “Nessuno vuole confermarlo, ma la sensazione è che la complicità tra l’attore turco e la Miss Italia 2003 abbia qualcosa a che fare con la decisione di Can Yaman di lasciare il cast della fiction di Canale 5“. Non c’è nulla di ufficiale, quindi per il momento questa voce resta nei confini del rumor, ma pare che il tutto sia nato per quel flirt tra i due, seppur mai confermato, nonché per la rottura di lei dal papà di Rania verso il suo nuovo compagno… che, attenzione, non è Can. Ovviamente la verità la scopriremo sicuramente nelle prossime settimane, voi cosa ne pensate?