Ilary Blasi bocciatissima, il ritorno in TV è un autentico pasticcio | La pezza fa più discutere del buco: “È un problema mio”

Ilary Blasi e il suo ritorno in televisione, particolarmente discusso dagli italiani. Qualcuno lo ha definito come un vero pasticcio.

In queste ore, il nome di Ilary Blasi è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? La sua recente apparizione televisiva che ha creato non pochi dibattiti in rete. A detta di molti, si è trattato di un pasticcio a tutti gli effetti e la stessa conduttrice si è trovata in serie difficoltà.

Ma scopriamo insieme perché la showgirl è finita al centro delle polemiche e qual è stato il ritorno in televisione bocciatissimo dagli italiani.

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate dello spettacolo italiano. La sua simpatia e la sua autentica ‘romanità’, l’hanno resa una delle colonne portanti della televisione italiana. Dopo la sua serie televisiva Netflix ‘Unica’, la donna è tornata a far parlare di sé, ma per un motivo differente.

A seguito di una breve pausa televisiva, la donna è tornata nel piccolo schermo e, questa volta, non ha convinto appieno gli italiani.

Ilary Blasi nelle vesti di giudice televisivo

Come ben sappiamo, Ilary Blasi è sicuramente l’ideale per condurre reality show e strappare un sorriso a tutti quanti. In queste ore, tuttavia, si è cimentata in un ruolo completamente differente dal suo: quello di giudice. La romana è stata gentilmente invitata da Maria De Filippi, durante una recente puntata del talent show Amici, per giudicare e stilare una classifica del canto. Proprio come ogni volta, la conduttrice ha divertito tutti i telespettatori con la sua ironia e le sue battute.

Nonostante ciò, sul web sono piovute diverse critiche e la stessa Ilary si è trovata in difficoltà a ricoprire questo ruolo.

Il dibattito sul web dopo la sua apparizione televisiva

Ormai si sa, Ilary Blasi è sicuramente molto auto-ironica e, dopo l’esibizione di Vybes, le è scappato: “Allora, non ho capito niente di quello di quello che hai detto, ma quello è un problema mio eh”. Come riportato poi dal Corriere dello Sport, questa sua battuta ha diviso il pubblico d’italiani. Qualcuno ha trovato questo gesto molto divertente, altri però hanno criticato la sua impreparazione durante la puntata. A detta di molti italiani, infatti, Ilary non ha alcun tipo di competenza per giudicare dei cantanti e, dunque, la sfida non è stata equa come le altre volte.

Insomma, questa apparizione televisiva di Ilary Blasi non ha convinto gli italiani e non ci resta che tornare a vederla in una trasmissione tutta sua e cucita a misura su di lei!