Alfonso Signorini sui carboni ardenti, l’imboscata da Mediaset è clamorosa | Addio al GF, la Regina sta per tornare

Altro che Alfonso Signorini! La vera regina di Mediaset è pronta a sostituirlo nella nota trasmissione televisiva.

La posizione di Alfonso Signorini come conduttore del Grande Fratello potrebbe presto barcollare. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, pare che l’uomo sarà presto sostituito dalla vera regina di Mediaset.

L’indiscrezione ha entusiasmato tutti i telespettatori e, da giorni, non si sta praticamente parlando d’altro sui social.

Ormai si sa, Alfonso Signorini è il padrone di casa del reality più seguito e apprezzato degli italiani: il Grande Fratello. Nonostante ciò, la sua conduzione non ha particolarmente entusiasmato gli spettatori negli ultimi anni e, spesso e volentieri, è stato accusato di aver reso queste edizioni del programma più pilotate e meno autentiche. Quest’anno, in particolar modo, sono stati in molti gli italiani che hanno fatto un appello a Pier Silvio Berlusconi per sostituire il giornalista.

Proprio in queste ore, è cominciata a circolare un’indiscrezione che vedrebbe Signorini sui carboni ardenti. Ma ecco perché.

Chi potrebbe sostituire Alfonso Signorini

Proprio come ogni anno, la posizione di Alfonso Signorini come conduttore del GF non appare più confermata al 100%, specialmente per le edizioni a venire. Oltretutto, vedendo i bassi ascolti di questa edizione, sono in molti a supporre che il giornalista non farà più il suo ritorno come conduttore. A detta di Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, sembrerebbe che il prossimo anno potrebbe essere il turno della mitica Ilary Blasi. La donna ha già condotto il reality show in passato e, proprio allora, fu poi sostituita da Alfonso Signorini (che era un’opinionista). Per la romana è quindi giunto il momento della rivincita?

Questa voce di corridoio è cominciata a circolare per un motivo per preciso. Ma ecco quale nello specifico.

Il nuovo programma di Ilary Blasi su Mediaset

Prossimamente, andrà in onda il nuovo programma televisivo The Couple, condotto da Ilary Blasi. Nessuno ha mai sentito parlare di questo format, e la proposta sta incuriosendo i telespettatori. Sembrerebbe inoltre che sostituirà l’Isola dei Famosi, visto il flop dell’anno scorso con Vladimir Luxuria. Questa nuovissima trasmissione, affidata proprio nelle mani della romana, sarà per caso un test per farle poi riprendere il Grande Fratello? Pier Silvio Berlusconi starà già puntando tutto su di lei? Non ci resta che vedere come verrà accolto The Couple, e se convincerà appieno gli italiani.

Nel frattempo, godiamoci Alfonso Signorini e queste sue possibili ultime settimane come conduttore del reality show!