Helena Prestes. lo scontro tra gatte finisce malissimo: “Non ti vuole!” | Le ha proprio tagliato le gambe

Caos al Grande Fratello, lo scontro tra Helena Prestes e la sua collega di avventura è finito malissimo come sempre. Volano stracci tra le due.

Il Grande Fratello prosegue come sempre tra alti e bassi, in quanto lo share è altalenante e il grande pubblico si divide, come sempre, tra chi ama il reality e chi invece cambia canale. Diciamo che tra nuovi ingressi, nuovi amori, litigi e confessioni varie, Alfonso Signorini e colleghi riescono sempre a tenere alto l’interesse dei fan sfegatati.

Ci sono aficionados che non si perdono alcuna diretta, sia quelle in studio che quelle direttamente tra le mura della Casa, e in questo momento sono molteplici le tematiche che stanno facendo chiacchierare la rete.

A prescindere da tutto, sui social molti stanno facendo pronostici in merito al possibile vincitore o vincitrice di quest’anno, anche se è ancora presto per capirlo, visto i nuovi ingressi e i nomi citati che potrebbero ancora entrare.

In merito a una veterana di questa edizione, cioè Helena Prestes, il pubblico da casa si è diviso dopo quello scontro “tra gatte”. Entrambe hanno tirato fuori gli artigli, e non si sa come finirà questa volta tra le due.

Una puntata al cardiopalma quella vista al Grande Fratello

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda qualche giorno fa, è successo veramente di tutto e nessuno si aspettava un epilogo del genere. Tra i fatti clou, sicuramente la rivelazione di Tommaso Franchi in merito al rapporto intimo avuto con Mariavittoria Minghetti, la quale avrebbe messo fine all’avvicinamento con Alfonso D’Apice per stare proprio con l’idraulico. Il ragazzo, in seguito, ha rivelato a Luca Calvani di essersi pentito di aver rivelato il loro segreto.

Il secondo evento è stato l’arrivo della mamma di Shaila Gatta, la quale non è apparsa felice del comportamento della figlia, alla quale ha sibilato in diretta: “Se ti vedessi da fuori, ti vergogneresti”. Scatenando un pianto disperato in seguito, dove l’ex velina è stata poi consolata dal fidanzato.

Shaila ad Helena: Tanto non lo avrai mai puoi restarci pure una settimana in tugurio #GrandeFratello pic.twitter.com/Jk3syj3AHN — m3lodya (@aghjk5) December 7, 2024

Un diverbio molto acceso con Helena Prestes

La tensione al Grande Fratello si taglia con un coltello, e sono svariate le vicende che stanno generando tensione, ma sicuramente l’ultimo litigio avvenuto tra Helena Prestes e Shaila Gatta ha fatto tremare gli altri inquilini, i quali hanno temuto che le due, letteralmente, si lanciassero i piatti dal tavolo. Durante il recente giochino proposto dagli autori, dove i concorrenti avrebbero dovuto scrivere il nome di colei o colui che non avrebbero voluto a cena, è successo di tutto.

I nomi che hanno ottenuto più voti sono stati quelli di Helena e di Amanda Lecciso. Le due gieffine per penitenza, sono state invitate a raggiungere il Tugurio, portando con loro un solo gieffino a testa. Amanda ha scelto Mariavittoria, mentre Helena ha optato per Lorenzo, facendo infuriare Shaila, la quale gliene ha dette di ogni, incalzata anche da Jessica: “Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte…”. Come finirà questa storia, è ancora presto per dirlo…