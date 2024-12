Caterina Balivo, imbarazzo totale in diretta | La proposta intima paralizza l’ospite in studio: “Un’oca che starnazza”

Cos’è successo a Caterina Balivo da far insorgere in questo modo la rete, parlando addirittura di imbarazzo totale? Ecco che cos’hanno commentato sui social.

Caterina Balivo è un’ex modella e l’attuale conduttrice de La Volta Buona, dove trasmette tutta la sua esperienza sul set del noto programma Rai. In realtà, la conduttrice non è assolutamente una novellina, in quanto, dopo un periodo di gavetta in veste di valletta, ha condotto svariati programmi.

L’abbiamo vista principalmente in Rai, anche se ha avuto delle brevi esperienze anche su altre emittenti televisive. Oltre a essere bellissima, Caterina è anche molto simpatica e professionale, anche se spesso le capita di incappare in qualche gaffe che fa chiacchierare la rete.

Molti utenti online hanno fatto una specie di raccolta di tutti i momenti epici che Caterina ha collezionato nel corso della carriera, come per esempio l’intervista storica a Katia Ricciarelli, che non ha sortito proprio i risvolti sperati.

In merito proprio alla facilità con cui la Balivo alcune volte vive dei momenti imbarazzanti, vogliamo parlarvi di uno tra gli ultimi che sta facendo chiacchierare parecchio la rete. Ecco che cos’è successo.

La notizia di Caterina Balivo

Caterina Balivo è così, o la ami o la odi, non ci sono mezze misure, da come possiamo leggere sui social. I due clan contrapposti sono ben saldi, con lei in mezzo che, nonostante la simpatia, a volte commette qualche scivolone surreale. In realtà il bello della diretta è anche questo, quello di vedere il conduttore o la conduttrice di turno più vicini al pubblico, in quanto la gaffe può sempre capitare a tutti. Soltanto quando il programma è registrato, infatti, tutto appare perfetto.

Detto ciò, la Balivo, dopo aver vissuto quel momento che è stato sicuramente inserito nella raccolta dei suoi momenti più imbarazzanti, e che resteranno negli annali della Rai, si starà consolando con la splendida notizia che ha rilasciato poche ore fa. La sua famiglia si è allargata, in quanto la sua amata sorella Sarah l’ha resa zia per la terza volta del piccolo Alessandro. Infatti, anche l’altra sua sorella, Francesca, ha avuto in precedenza altri due bambini.

Questo momento con Matteo Martari qualcosa di surreale, la confusione sul suo volto iconica, lui non vedeva l’ora finisse tutto vi prego 💀 pic.twitter.com/NZhoTYORfh — messa male (@messamale_) December 3, 2024

Momento imbarazzante in diretta

Tornando al momento imbarazzante che ha tanto diviso la rete, qualche giorno fa Caterina Balivo ha ospitato a La Volta Buona il famoso attore Matteo Martari. L’intervista, però, non è andata proprio come se l’aspettava la conduttrice, in quanto non tutti da casa hanno apprezzato il suo humor. In primis, per quella sfilata che ha imbarazzato visibilmente anche lo stesso attore, seguito poi da quel momento finale che non è stato capito da tutti.

Caterina voleva rispolverare la presenza di Matteo nel video Apnea di Emma Marrone, riportando la notizia che la cantante si fermerà per riprendere fiato e per recuperare le energie. Abbiamo assistito a un’eccentrico botta e risposta che ha diviso l’opinione pubblica, con un Martari piuttosto imbarazzato e basito. Questa utente, per esempio, ha commentato: “Un’oca che starnazza”. Vi riportiamo il momento tanto discusso, voi cosa ne pensate?