Friggitrice ad aria, se ne hai una in casa la tua famiglia rischia grosso: il dettaglio che i produttori non menzionano mai

Hai anche tu una friggitrice ad aria? Attenzione a questo dettaglio, potresti mettere a rischio la salute della tua famiglia.

Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria sono diventate un elettrodomestico essenziale e amato da tutti quanti. Dietro però alla loro indiscutibile comodità e alle ottime prestazioni, questo dispositivo può nascondere un aspetto più rischioso. C’è infatti un dettaglio che i produttori non menzionano mai, ma che potrebbe mettere a rischio la salute della tua famiglia.

Ma di cosa si tratta? E perché non dovresti più sottovalutare la questione? Scopriamolo subito assieme.

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico intelligente, che garantisce cibi più leggeri e salutari. In commercio ne esistono centinaia di versioni differenti, ognuna con un prezzo e delle funzionalità specifiche. Le più costose possono arrivare a costare fino a 400€, una spesa notevole e che non può essere sicuramente fatta senza considerazioni preventive. Ci sono infatti alcuni svantaggi generali che spesso non vengono menzionati al momento dell’acquisto.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere prima di svuotare inutilmente il tuo portafogli.

Perché non è tutto oro quel che luccica

Come accennato precedentemente, un aspetto negativo della friggitrice ad aria può essere sicuramente il suo prezzo. D’altronde, mangiare sano è molto importante, ma allo stesso tempo esistono alcune alternative più convenienti. Come se non bastasse, questo elettrodomestico può essere abbastanza ingombrante (soprattutto quello formato famiglia) e potrebbe addirittura non entrarti in cucina. Inoltre, molti modelli economici sono incredibilmente rumorosi e il suono della ventola potrebbe diventare insopportabile. Infine, anche la cottura non è poi così ottimale e spesso non si riesce ad ottenere la croccantezza desiderata.

Oltre però a questi aspetti estetici e funzionali, esiste un rischio ancora più grosso che nessun produttore menziona mai.

Il rischio per la nostra salute

Nonostante le friggitrici ad aria siano pubblicizzate come gli elettrodomestici più salutari grazie all’uso minimo dell’olio, c’è un rischio che nessuno menziona mai: la produzione di acrilammide. Si tratta di una sostanza chimica e cancerogena per la nostra salute che può formarsi durante la cottura a temperature elevate. Un aspetto che non andrebbe certamente sottovalutato prima del suo acquisto, e di cui praticamente nessuno è a conoscenza. Anziché quindi mettere a rischio la salute della nostra famiglia, potremmo optare per il forno, il microonde o per la classica cottura in padella.

Soltanto così potremo essere sicuri al 100% di non cucinare alimenti cancerogeni. D’altronde, la salute è sempre più importante della comodità!