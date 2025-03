Grande Fratello, paura per la protagonista dello show: “È il caso di operare” | Ansia alle stelle dopo il trasporto in ospedale

Paura per la protagonista del Grande Fratello, la notizia dell’operazione ha lasciato tutti i fan senza parole.

Questa scoppiettante edizione del Grande Fratello sta quasi per finire, in quanto mancano poche puntate al momento in cui Alfonso Signorini rivelerà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione.

Le varie dinamiche hanno fatto vivere svariate emozioni al grande pubblico in questi mesi, in quanto sono emersi litigi, amori nati e finiti, accuse reciproche e così via.

Dalla fine (pare, almeno per ora), degli Shailenzo, al triangolo formato da Helena, Javier e Zeudi, fino al confronto tra Lorenzo e Alfonso, di certo i momenti di tensione non mancano mai.

Oltre a tutto questo, una protagonista del Grande Fratello ha rivelato di necessitare di una delicata operazione al cuore. Ecco che cos’è successo.

Caos al Grande Fratello

La tensione percepita al Grande Fratello è veramente ai massimi storici, in quanto sono svariati i momenti che hanno generato un acceso dibattito in puntata, ma anche sui social. Tra di essi, sicuramente anche il momento di sfogo di Lorenzo Spolverato, il quale, in preda alle lacrime, ha dichiarato di aver “toccato il fondo”, sostenuto da Shaila Gatta, la quale pur avendo messo in pausa (pare) la sua storia d’amore con il modello meneghino, non gli fa mai mancare il suo supporto.

La sua crisi pare essere talmente forte, che come leggiamo su libero.it, Deianira Marzano avrebbe parlato di un possibile ritiro del gieffino, secondo quanto le sarebbe stato riportato da un informatore. Veramente Lorenzo avrebbe fatto le valigie e sarebbe pronto ad andarsene? Se questo rumors fosse confermato, come reagireste?

Paura per l’operazione del volto noto

Tra un’indiscrezione e l’altra, come mai si è accostato il Grande Fratello alla protagonista dell’articolo di oggi che ha subito una delicata operazione? L’ex gieffina in questione è la vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, la quale ha rivelato qualche giorno fa ai fan di stare per subire una delicata operazione al cuore.

Come possiamo leggere su isaechia.it, la nota influencer in una diretta Instagram aveva dichiarato: “Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare un sacco di trombi o attacchi ischemici. Quindi è il caso di operare…”. Fortunatamente, come possiamo leggere su TGCOM 24, l’operazione è andata bene.