Carlo Conti travolto dalle oscenità, la bravata di Fedez stavolta costa cara | Il rapper: “Chiedo scusa pubblicamente”

Cos’è successo a Carlo Conti dopo la rivelazione di Fedez? Il rapper ha chiesto scusa.

Il Festival di Sanremo 2025 è terminato ormai da diversi giorni, eppure si continua a parlare della kermesse canora più famosa d’Italia. Gli argomenti al centro dell’attenzione sono molteplici, si passa ovviamente dai brani che abbiamo sentito all’Ariston sino alle controversie tipiche di ogni edizione.

Così come il discorso dell’Eurovision, le gag dei co-conduttori, le idee di Carlo Conti che hanno trionfato, le polemiche sull’esclusione di diversi Big dai primi posti e così via. Insomma, come succede ogni anno, del festival se ne parla poi per settimana da quando finisce.

Tra gli argomenti più chiacchierati, inoltre, ci sono stati sicuramente la questione dei gioielli di Tony Effe e l’esclusione di Giorgia dai primi posti, con la successiva critica rilasciata da Mogol che ha fatto insorgere la rete. A prescindere da tutto, lo sappiamo tutti benissimo quanto la cantautrice sia epica nel suo genere, e lo sarà sempre.

A ogni modo, oltre a questo è esploso anche un quid pro quo tra Carlo Conti e Fedez, e il conduttore è stato “travolto” sui social dopo la rivelazione del rapper. Cerchiamo di capire esattamente che cosa sta succedendo.

Le parole di Fedez sulla sua scelta per la serata cover

Prima di rivelarvi perché Carlo Conti è stato travolto dalle critiche di alcuni fan sui social, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare che cos’è successo. In pratica, dopo la fine del Festival di Sanremo Fedez ha rivelato in un podcast: “Avevo pensato di cantare con questi artisti, dovevano esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di sb***a’. Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese”.

Il gruppo in questione erano i Fu*k Your Clique, conosciuti per il pezzo La Canzone della Sb0**a. Dopo queste rivelazioni, i fan del gruppo hanno iniziato a commentare sui profili social di Carlo Conti, con l’hastag “#FreeSb0**a”, portando il conduttore a limitare la sezione dei commenti.

Fedez e le scuse verso Carlo Conti

Dopo che il rapper ha fatto furore cantando Bella Str*nza di Marco Masini, Federico ha deciso di chiedere scusa a Carlo.

Così il papà di Leone e Vittoria ha dichiarato: “Ormai in Internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme. E tra l’altro, colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo è stato sommerso dalla fanbase dei Fu*k Your Click con l’hashtag Free sb**ra. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta…”, come possiamo leggere su biccy.it.