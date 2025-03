Francesca Chillemi, tra moglie e marito non mettere il dito | Caos col collega di Che Dio ci aiuti: “Per me è finita!”

Nuove rivelazioni a Che Dio ci aiuti, il collega parla di Francesca Chillemi e di sua moglie. Ecco che cos’è emerso.

Francesca Chillemi è uno di quei nomi che i fan pronunciano spesso, infatti la seguono ovunque sui social, in televisione e anche prima nel suo ruolo di modella che le fece vincere il meritato riconoscimento di Miss Italia 2003.

Da allora, di acqua sotto i ponti è passata, e Francesca ha dimostrato a tutti il suo valore come attrice, lavoro che le riesce egregiamente. Basta vedere il successo con Viola come il mare, L’isola di Pietro, Braccialetti Rossi, Che Dio ci aiuti e così via.

Ma la Chillemi non è soltanto lavoro: è anche mamma della piccola Rania e attuale compagna di Eugenio Grimaldi, dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano Rosso, papà della sua bambina.

Ed è proprio in merito a un’altra coppia che il suo nome è tornato alla ribalta: cosa avrà detto su di lei il collega di Che Dio ci aiuti?

Francesca Chillemi torna “col botto”

Ogni volta che il nome di Francesca Chillemi appare in palinsesto, il grande pubblico risponde. Gli spettatori adorano vederla recitare, e infatti non stupisce che l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti sia già un successo.

Qualche giorno fa l’abbiamo vista da Caterina Balivo a La volta buona, dove la Chillemi ha parlato un po’ dell’evoluzione che il suo personaggio Azzurra ha compiuto nel corso degli anni: “Azzurra era una ragazzina svampita, piena di nulla, si era circondata del nulla ed invece entra nel convento, inizia a toccare le emozioni, l’amore… ha un’evoluzione pazzesca…”, rivelando anche gli scherzi sul set con il collega Giovanni Scifoni.

Le parole su Francesca e la moglie

Parliamo proprio di Giovanni Scifoni, nome già sentito durante l’intervista di Francesca a La volta buona, dove aveva detto ironicamente di aver sviluppato una sorta di “sordismo selettivo”, visto che il suo collega parla molto.

A tal proposito, lo stesso Scifoni in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: “Francesca (Chillemi, n.d.r.) sul set mi diceva sempre che ascolto solo il suono della mia voce. La stessa cosa che mi ripete di continuo mia moglie Elisabetta. Meglio che non diventino amiche, altrimenti per me è finita“, ha concluso ridendo. Per poi rivelare di essere l’antitesi del personaggio che interpreta: “Pensare che io sono proprio l’opposto, racconto a tutti i fatti miei!”.