Grande Fratello, Letizia Petris inchioda la produzione: ecco quanto venivano pagati al giorno i concorrenti NIP

Ecco quanto venivano pagati i concorrenti NIP al Grande Fratello, secondo quanto riportato da Letizia Petris.

Il Grande Fratello è uno dei reality più longevi nella storia di Mediaset, in quanto la prima puntata andò in onda quasi 25 anni fa, con volti che fecero la storia dello show, come per esempio il compianto Pietro Taricone, Cristina Plevani e così via.

Da allora di edizioni ne sono passate, così come concorrenti e conduttori. Anche le regole sono mutate negli anni, passando da stagioni solo di Nip, a quelle solo dei Vip arrivando alle ultime, che vantano un cast misto ed eterogeneo.

Eppure, anche se Signorini non ha più voluto affibbiare ai gieffini etichette specifiche, la differenza comunque è rimasta, non solo per questioni di visibilità, ma soprattutto per i cachet. I guadagni di una categoria sono diversi rispetto all’altra…

Ecco che cosa ha rivelato Letizia Petris in merito al suo compenso giornaliero per aver partecipato al Grande Fratello, a rivelarlo è stata lei stessa. Cosa ne penseranno di questa cifra quei fan che addirittura hanno fatto collette da mandare ad alcuni ex concorrenti, pensando che fossero usciti dal reality a “bocca asciutta”?

I cachet dei concorrenti VIP del Grande Fratello

Prima di parlarvi del cachet riservato ai Nip del Grande Fratello, volevamo rivelarvi alcuni stipendi percepiti dai colleghi Vip, i cui guadagni sono stati al centro dell’attenzione da sempre. Ebbene, è opportuno ricordare che i concorrenti del noto reality vengono pagati per stare dentro la Casa, per non parlare della visibilità che ottengono e che portano anche fuori. Molti sconosciuti sono saliti alla ribalta grazie al programma, per non parlare di chi ha riottenuto visibilità dopo un periodo di assenza dalle scene.

Ad ogni modo, secondo quanto letto su gossipetv.com, è emerso come i Vip ottengano compensi generosi, si parla dei 6.000 – 7.000 euro a settimana che avrebbero guadagnato per esempio Iago Garcia e Clarissa Burt, ai 5.000 euro a settimana di Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani. Come letto su libero.it, secondo quanto rivelato da Dagospia, Wilma Goich avrebbe guadagnato 9.000 euro a settimana durante l’edizione del 2022. Non si sa, se queste cifre corrispondano o meno al vero, ma possiamo rivelarvi la cifra guadagnata da Letizia Petris, avendola confermata lei stessa.

Quanto ha guadagnato Letizia Petris

Letizia Petris ha svelato quanto ha guadagnato insieme agli altri Nip durante la sua partecipazione al Grande Fratello. In un’intervista rilasciata al canale podcast tutti.santi.podca, l’ex gieffina ha svelato che il suo cachet al reality è stato di 50 euro al giorno, cifra assai più bassa rispetto a quella guadagnata dai Vip.

Ha confermato poi che la sua vita è migliorata a livello economico da quando ha partecipato al reality, ottenendo molta visibilità che le ha regalato una vita più agiata. Come riportano da movieplayer.it, secondo quanto dichiarato da Mariavittoria Minghetti, il cachet dei Nip sarebbe aumentato a 80 euro al giorno. Sconosciuti i guadagni del conduttore e degli opinionisti, voi cosa ne pensate?