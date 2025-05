Belen Rodriguez, il suo attico a Milano nasconde un dettaglio da autentica sirena | La chicca irresistibile in camera da letto

Emersa una chicca irresistibile sul attico a Milano di Belen Rodriguez, ecco che cosa hanno visto i fan in camera da letto.

Belen Rodriguez è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo, fin da quando ha fatto la sua apparizione decenni fa nella televisione italiana. Considerata da sempre una sex symbol, la modella, conduttrice e showgirl ha stupito i suoi fan anche con il suo talento.

Anche perché soltanto con la bellezza non si va da nessuna parte: bisogna dimostrare di sapere fare qualcosa, e lei ha superato il test a pieni voti. Per citare la sua vita recente, abbiamo riso insieme a lei, ai PanPers e agli altri comici a Only Fun, mentre i numerosi followers la seguono sui social.

Qui mostra i suoi consigli di beauty con la sua linea cosmetica Rebeya, molto apprezzata, come la sua linea di vestiario, gestita insieme ai suoi fratelli, Hinnominate. Insomma, la Rodriguez possiamo definirla come un personaggio decisamente multitasking nel contesto lavorativo.

Ma non solo in quello, visto che mostra ottimo gusto anche nel fattore design. Quel dettaglio da autentica sirena nel suo attico a Milano ha lasciato tutti sorpresi, e la sua camera da letto non è passata inosservata.

Quel commento su Belen Rodriguez non è passato inosservato

Non soltanto la vita lavorativa e le scelte private di Belen Rodriguez sono di forte interesse per il popolo del web, ma anche la sua vita sentimentale. A ogni modo e a prescindere da tutto, qualche giorno fa non è passato inosservato un commento ironico rilasciato da Stefano De Martino durante la conduzione di una delle puntate di Affari Tuoi.

Stefano e Belen si sono sposati nel 2013 e, dopo essere diventati genitori di Santiago e aver vissuto alti e bassi, nel 2023 hanno messo uno stop definitivo (almeno per ora) al loro matrimonio. In merito a questo, il conduttore, dopo aver chiesto alla coppia di concorrenti il numero di invitati che avrebbero preso parte al loro imminente matrimonio, ha chiosato con ironia: “Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri. Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù…”, facendo scoppiare una risata contagiosa tra il pubblico. I due ex coniugi, nonostante non siano più legati da un affetto amoroso, sembrano infatti aver trovato un equilibrio stabile per il loro primogenito.

Il dettaglio nella casa di Belen

Dopo molti alti e bassi vissuti da Belen Rodriguez, la conduttrice ha mostrato sui social le immagini fa del suo attico a Milano, il cui arredo elegante e pieno di dettagli in perfetta armonia descrive perfettamente la personalità della showgirl argentina.

Qui, un dettaglio in camera da letto non è passato inosservato, in quanto i fan sono rimasti meravigliati dalla parete lungo la testata del letto, fatta tutta di mattonelle verdi di nuance diverse che ricordano la coda di una sirena. Sicuramente una scelta non comune, che ha reso la sua camera ancora più chic e unica, proprio come lei.