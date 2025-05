Amici, lo sfogo incontenibile del ballerino dopo l’insensata tragedia: “Traumi indelebili, vi auguro angoscia e dolore”

Ecco che cosa ha rivelato il ballerino di Amici: dopo il suo sfogo i fan sono rimasti impietriti.

Amici è uno dei programmi storici di Mediaset che da sempre raccoglie moltissimi consensi da parte del grande pubblico, che non se ne perde mai neanche una puntata. I fan amano vedere i vari aspiranti cantanti e ballerini crescere ogni giorno a livello professionale, soprattutto grazie agli insegnamenti dei famosi insegnanti e sotto l’occhio vigile di Maria De Filippi.

Attualmente, sono in corso le ultime fasi del Serale e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, il quale – sventolando quella coppa al cielo – potrebbe unirsi al gruppo dei grandi che devono tutto a Maria, come per esempio Emma Marrone, Alessandra Amoroso, i The Kolors, Giulia Stabile, Mattia Zenzola e così via.

Quando pensiamo al talent della De Filippi, proviamo subito un senso di svago, visto che (per quanto possiamo arrabbiarci per i rimproveri dei prof, o magari per quelle eliminazioni improvvise) sappiamo benissimo di goderci un momento di relax davanti al televisore.

Purtroppo, lo sfogo incontenibile del ballerino di Amici ci lascia invece l’amaro in bocca, visto che tragedie del genere dovrebbero esistere soltanto nei film horror, e non nella vita reale. Quello che è successo ha scioccato l’Italia intera.

Un fatto terribile che ha sconvolto l’Italia

Prima di riportarvi le parole del noto ballerino di Amici, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare brevemente qual è il fatto che ha scioccato una Nazione intera. Qualche giorno fa, una serata di festa a Monreale, vicino Palermo, si è trasformata in un fiume di sangue, dove tre giovanissimi hanno perso la vita a causa di una sparatoria sopraggiunta per futili motivi.

A perdere la vita sono stati Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi di 26 anni, senza contare i feriti. Le indagini sono tutt’ora in corso per trovare i responsabili, in quanto i protagonisti dovrebbero essere tutti giovanissimi che si sarebbero scontrati con altri gruppi numerosi.

Il ballerino di Amici e il suo sfogo

In merito alla sparatoria avvenuta a Monreale, dove a perdere la vista sono stati tre giovani, a rilasciare la sua testimonianza è stato l’ex ballerino di Amici, nonché attore, Samuele Segreto, il quale ha rivelato via social di aver assistito a quella terribile sparatoria: “Non riesco a pensare ad altro, i colpi di pistola a raffica, il sangue, i miei amici che scappavano piangendo…”.

Come possiamo leggere su FanPage, lo sfogo di Segreto prosegue così: “Con la stessa facilità con la quale avete premuto quel grilletto, vi auguro di passare giorni tremendi, di angoscia, di dolore e lo stesso dolore lo auguro alle vostre famiglie e amici, perché non so fare il perbenista, siete venuti a casa mia e avete lasciato traumi indelebili…”.