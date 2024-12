Grande Fratello, il limone sul vetro non si era mai visto | Nausea a mille: “Cos’ho fatto per meritarmelo?”

Proteste in massa per quel limone in diretta al Grande Fratello: stavolta hanno proprio superato il limite della decenza.

L’edizione che sarebbe dovuta essere teoricamente “tranquilla” e politically correct sta diventando una delle più movimentate del Grande Fratello, forse ancora di più di quella con protagoniste la Luzzi e la Vatiero. Nemmeno la decisione di dividere i concorrenti tra la Casa e il Tugurio, infatti, sta funzionando.

Gli animi sono accesi, c’è un litigio all’ordine del giorno, per non parlare degli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato, per i quali gli autori l’hanno richiamato più volte in confessionale. Non solo Lorenzo, ma anche il litigio tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha scioccato parecchio la rete.

Sono volate parole grosse tra le due, e alla fine gli spettatori hanno iniziato a prendere le parti. I gieffini stanno iniziando a rilasciare i loro pensieri, come Javier che ha ripreso la Gatta per il suo pentimento tardivo: “Shaila, mi interessa poco darti un consiglio, ma non passare adesso dalla parte della santa, perché ti sei accesa bene oggi”.

In tutto questo trambusto, la scena del limone sul vetro, come l’hanno soprannominata sui social, è diventata virale. Al GF non si era mai visto nulla del genere.

La lettera della discordia

Il litigio esploso tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha generato attriti non solo al Grande Fratello, ma anche tra i fan sui social, in quanto l’opinione pubblica si è divisa. Il furibondo litigio è stato udito anche da Lorenzo Spolverato, il quale ha iniziato a infervorarsi, facendo però arrabbiare Yulia: “Non urlare, e fai come ca**o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sere e poi fai come cavolo ti pare…”.

In tutta questa storia, alcuni gieffini parlano di un fantomatico segreto che dovrebbe riguardare Helena e Lorenzo, tant’è che lo stesso Javier ha rivelato al secondo: “Helena mi ha detto tutto. Io so delle verità che non devono uscire qui. Se fossi così cattivo come mi descrivi adesso le direi, e ti metterei in difficoltà”, riferendosi a Shaila. Cos’è che tutti stanno cercando di tenerle nascosto?

Che abbiamo fatto di male x meritarci la 😺 che piange disperata attaccata alla porta del tugurio 🤦 — Martina 🌼 (@martina5511) November 27, 2024

Il limone al Grande Fratello

Ed è proprio in merito al rapporto altalenante tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che il popolo del web sta chiacchierando in rete. L’attenzione è concentrata su una scena del Grande Fratello che sta facendo molto discutere, accaduta durante la festa di compleanno del gieffino. Nonostante i due fossero separati dal vetro divisorio tra Casa e Tugurio, infatti, hanno iniziato a scambiarsi baci appassionati poggiando le labbra sulla superficie trasparente.

Da qui la battuta “del limone” di alcuni followers: “Che abbiamo fatto di male x meritarci la 😺 che piange disperata attaccata alla porta del tugurio?”, e ancora: “Non ho mai visto una coppia più imbarazzante di questi due, vi giuro: tutto così profondamente teatrale e ridicolo”. Voi cosa ne pensate?