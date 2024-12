Zappa sui piedi per Carlo Conti, la rivoluzione a Sanremo indigna proprio tutti | È un flop annunciato

Carlo Conti si è tirato la zappa sui piedi ancora prima di cominciare il Festival di Sanremo. Ecco la sua assurda decisione.

Tra non molto comincerà il Festival di Sanremo e il prossimo conduttore, annunciato già da tempo, è proprio Carlo Conti. L’uomo però, proprio in queste ore è finito nel mirino del pubblico, e la sua decisione di escluderli ha già fatto particolarmente discutere.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno sta già bocciando il conduttore prima del tempo? Scopriamolo insieme.

Carlo Conti è il nome che sostituirà il mitico Amadeus al Festival di Sanremo. Nonostante Ama sia stato in grado di donare quel tocco in più all’evento tanto atteso, Carlo è un conduttore ricco di esperienza e talento (che saprà sicuramente cavarsela anche questa volta). Eppure, moltissime persone non hanno particolarmente gioito alla scoperta che l’uomo sarà il nuovo timoniere del Festival.

In queste ore poi, come se non bastasse, Carlo Conti ha annunciato una decisione che ha scatenato una polemica sui social.

Le parole di Carlo Conti divenute virali sui social

Il conduttore si è presentato come ospite di una puntata del podcast ‘Pezzi dentro la Musica’ di Dondoni, Laffranchi e Giordano. Ovviamente, il tema principale di questa intervista è stato il Festival di Sanremo e tutte le novità che vedremo in televisione rispetto a quando c’era ancora Amadeus. Ad un certo punto poi, gli è stata posta la fatidica domanda, che tutti i telespettatori italiani stavano aspettando: “Che canzoni ci saranno a Sanremo?”

La sua risposta, inutile dirlo, ha creato un po’ di scompiglio tra gli ascoltatori e gli utenti in rete, e qualcuno ha cominciato già a parlare di un flop.

Beh beh caro Carlo Conti stai già partendo male,ma male male. pic.twitter.com/pvv0NaRwll — ali_ve🌼 (@tatyammt) November 26, 2024

Come cambieranno le cose al Festival di Sanremo

Carlo Conti ha spiegato: “Quello che è arrivato musicalmente, soprattutto dai cantautori, non è più un macro mondo. Cioè, non vanno a parlare dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna a parlare un po’ del micro mondo, della famiglia, dei rapporti personali…”. L’anno scorso, moltissimi cantanti presentarono tematiche sociali sul palco dell’Ariston.

Eppure, questa volta Carlo avrebbe preferito puntare ad altro, e la cosa non ha sicuramente entusiasmato una buona fetta di persone: “Beh Beh, caro Carlo Conti, stai già partendo male, ma male male”, qualcuno ha scritto. Non giudichiamo però un libro dalla sua copertina, perché potremmo sempre sbagliarci!