Grande Fratello, finalissima a rischio dopo la truffa degli aerei | Si è dato alla macchia lasciando tutti in mutande

Cos’è successo al Grande Fratello? Shock dopo la truffa degli aerei, in quanto è scappato con il malloppo.

Al Grande Fratello ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori: manca poco alla finale e gli animi sono sempre più accesi, segno che la tensione è arrivata alle stelle. Litigi, confronti, urla e amori (temporaneamente) finiti sono solo alcuni dei punti salienti che stanno caratterizzando questa edizione.

Lo share è altalenante ma comunque sono moltissimi i fan fedeli che non hanno intenzione di perdersi neppure una puntata, creando dei veri e propri fanclub sui social che spesso fanno storcere il naso all’opinione pubblica.

D’altronde, l’affetto del pubblico è evidente: l’abbiamo visto con i fan di Helena, con quelli degli Shailenzo e così via. Nulla di diverso comunque dalle altre stagioni: alla fine, il fanclub di Beatrice Luzzi dell’anno scorso era uguale.

E sono stati proprio i fan a essere stati truffati in questa circostanza. C’è stato uno scossone al Grande Fratello, dopo la truffa degli aerei messa a segno da chi, adesso, è scappato con il bottino. Che cos’è successo?

Un’edizione quasi giunta alla fine

Il Grande Fratello sta per terminare, in quanto l’ultima puntata andrà in onda il 31 marzo, e i fan non vedono l’ora di sapere quale dei loro beniamini vincerà questa edizione. Per il momento è caos nella Casa più spiata di sempre: passiamo da quella che pare apparentemente la fine della storia d’amore tra Shaila e Lorenzo, accusati anche di aver recitato tutto questo tempo, fino ad arrivare al confronto tra Lorenzo e Alfonso, tirando in ballo Chiara.

Insomma, non si salva nessuno, e anche il rapporto tra Mariavittoria e Tommaso è in crisi. Insomma non ci resta che attendere le prossime puntate e ancora meglio la fine, in quanto molti, probabilmente, capiranno cosa vogliono veramente nella vita reale solo lontano dalle telecamere.

La truffa al Grande Fratello

Alcuni fan del Grande Fratello sono stati truffati a causa del “business” degli aerei, vedendo il falso organizzatore scappare con il bottino. Cos’è successo, vi starete chiedendo? Come riportano da Novella 2000, i fan di Tommaso Franchi sono stati raggirati da un utente sui social che avrebbe aperto una falsa raccolta fondi in una sua pagina dedicata al gieffino, per poter mandare dei messaggi con il noto aereo che sorvola la casa e porta messaggi ai concorrenti grazie agli striscioni.

A far sapere di questa frode sono stati i gestori ufficiali del fanclub di Tommaso: “Siamo venuti a sapere che il signor ******, Admim del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti…“, sollecitando i fan truffati a contattare “la Admin di Tommaso Franchi Official, a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie su come procedere”, per ottenere il rimborso. È molto importante che i fan facciano molta attenzione prima di versare contanti, verificando che si tratti di fanclub ufficiali, i quali hanno sempre organizzato questi “messaggi volanti” nel pieno rispetto dei contributori, e in modo trasparente. Il povero Tommaso risentirà di questo fattaccio?