Belen Rodriguez vuota il sacco su Fedez: “Non volevo che Chiara si arrabbiasse” | Nuova bomba travolge i Ferragnez

Belen Rodriguez e la scioccante rivelazione su Fedez. La showgirl ha messo all’angolo i Ferragnez con le sue parole.

In queste ore, il nome di Belen Rodriguez è sbucato più e più volte online. La motivazione? L’assurda confessione sui Ferragnez che ha lasciato senza parole gli italiani. La showgirl lo avrebbe rivelato proprio a Fabrizio Corona e, durante una puntata di Falsissimo, l’uomo ha deciso di rendere la notizia di dominio pubblico.

Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto e perché Belen non ha un bellissimo rapporto con i Ferragnez.

Ormai si sa, Federico Lucia e Chiara Ferragni sono finiti sulla bocca di tutti per le rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona. Il paparazzo, proprio in queste ore, ha pubblicato una nuova puntata inedita sull’influencer. A detta di Corona, la donna non sarebbe poi così ‘perfetta’ come ha sempre voluto apparire e, nel corso degli anni, sarebbe stata la prima a tradire il rapper.

Ma cosa c’entra Belen Rodriguez con tutta questa vicenda? Non ci resta che scoprirlo assieme.

I tradimenti di Chiara Ferragni

Durante la sua puntata di Falsissimo, Corona ha svelato che anche Chiara Ferragni ha tradito spesso e volentieri Fedez. Fino a quel momento, il rapper era passato come il cattivo della storia e, per pareggiare i conti, il paparazzo ha voluto dire tutta la verità, o perlomeno la parte di verità di cui è a conoscenza. A detta dell’uomo, l’influencer avrebbe tradito l’ex marito con Achille Lauro e Diego Naska. Quest’ultimo, amico stretto di Luis Sal, avrebbe conosciuto la Ferragni grazie a un contatto in comune e avrebbe tradito a sua volta la propria fidanzata con lei.

Alla fine di questa puntata tanto attesa, Fabrizio ha pubblicato anche una chiamata di Belen Rodriguez, che avrebbe confermato la ‘cattiveria’ della Ferragni.

La discussione avuta con Belen Rodriguez

La bellissima argentina ha raccontato a Fabrizio Corona che nel lontano 2015 ebbe un piccolo flirt con Fedez (ancora single). I due sarebbero usciti un paio di volte, fino a quando è poi finita per la troppa insistenza di lui e una rissa con il fratello di Belen, Jeremias. Come riportato da IsaeChia, Belen Rodriguez è stata poi invitata anni dopo durante una puntata di Muschio Selvaggio, con Fedez e Luis Sal. Ad un certo punto, dopo un chiarimento con il rapper, la showgirl si sarebbe lasciata scappare: “Avessi saputo tutto, questo almeno un bacio te lo avrei dato”. Tuttavia, presa dalla paura di far ingelosire Chiara, avrebbe poi chiesto a Federico di tagliare quella parte: “Perché non volevo che Chiara si ingelosisse”. Purtroppo però, l’influencer scoprì lo stesso la sua battuta e decise di defolloware tutta la sua famiglia.

Insomma, Chiara Ferragni non deve aver sicuramente digerito le parole di Belen Rodriguez e, sicuramente, non deve essere una grande amante dell’ironia!