Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo la baraonda a Sanremo spunta lo scatto rivelatore: “L’anello c’è” | Altro che crisi nera

Dopo il caos che ha investito Giulia De Lellis e Tony Effe a Sanremo, è arrivato lo scatto che smentisce la crisi. L’anello l’hanno visto tutti quanti.

Quelli di Giulia De Lellis e Tony Effe sono nomi molto conosciuti e molto in auge in questi ultimi anni. Pur facendo mestieri totalmente differenti, in quanto una è influencer e l’altro è un rapper, sono riusciti a incantare tutti con la loro storia d’amore.

Su di loro ne stiamo sentendo molte, segno che il gossip è molto interessato alla loro storia, anche se loro due vorrebbero probabilmente godersi semplicemente il loro rapporto in maniera privata… oppure cavalcano l’onda?

Da giorni infatti giravano rumors su di una loro possibile crisi. Si è parlato di tutto, del fatto che Tony le avrebbe dovuto regalare quattromila rose al Festival di Sanremo in occasione di San Valentino, così come si è ricamato sulla potenziale proposta di matrimonio in grande stile all’Ariston. Nulla si questo, però, si è verificato, e la rapida uscita di scena del rapper dopo la kermesse ha fatto sospettare il peggio ai fan.

A discapito di tutti questi pettegolezzi, però, lo scatto rivelatore ha smentito ufficialmente la crisi. Ebbene, l’anello di Giulia l’abbiamo visto tutti quanti, ecco di cosa parliamo.

Le voci di rumors tra Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe come dicevamo, sono una delle coppie più spiate degli ultimi tempi. I followers osservano tutto, ogni dettaglio tra di loro. In merito a questo rumor circa una presunta rottura tra di loro, ci ha pensato Gabriele Parpiglia a spiegare il perché di questo chiacchiericcio sui social. Tutto sarebbe nato dopo che il rapper si è presentato ad una festa di Cristiano Iovino senza la sua fidanzata.

Il giornalista ha però precisato: “Smentiamo la crisi tra Tony e Giulia De Lellis”. Secondo Parpiglia, questa scelta sarebbe dettata dalla voglia di tutelare la sua fidanzata e la sua amicizia con Cristiano, visto che in passato si era vociferato di una possibile storia tra i due.

L’anello di Giulia De Lellis

Ad ogni modo, dopo la smentita di Parpiglia e il caos emerso a Sanremo, è spuntato negli ultimi giorni lo scatto social che smentirebbe ulteriormente la crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe.

A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, la quale, mostrando in una sua storia social uno scatto della nota influencer con quello che dovrebbe essere l’anello di fidanzamento che le ha regalato il rapper, ha dichiarato: “Niente crisi! L’anello di Tony c’è“. Dopotutto, l’ipotesi delle nozze non è ancora sfumata…