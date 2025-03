Gimbo Tamberi, altro che famiglia felice e contenta | Il passato bussa ancora alla sua porta: “È una ferita aperta”

Come mai si sta parlando tanto in questi giorni di Gimbo Tamberi e del rapporto con la sua famiglia?

Gianmarco Tamberi, conosciuto come Gimbo, non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo nome è stato inserito da anni nella lista dei “grandi” dell’atletica. Lui infatti è un altista, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023.

Tamberi detiene molti record e riconoscimenti, sia all’aperto che indoor. Il suo talento ha stregato l’Italia, per non parlare di quel suo look iconico con metà barba, scelta che ha suscitato parecchio scalpore. O la sua allure elfica, che gli ha fruttato il soprannome di Legolas, in passato.

I suoi fan più fedeli hanno brindato con lui nel corso della sua carriera, e hanno sofferto quando l’hanno visto affliggersi alle Olimpiadi di Parigi, per quelle coliche renali che l’hanno debilitato. Non soltanto la salute l’ha provato in quel periodo, ma anche alcuni commenti molto duri degli haters. Ma, fortunatamente, Gimbo si è concentrato maggiormente su chi invece gli ha mostrato affetto incondizionato, non soltanto i fan, ma soprattutto sua mamma, sua moglie e le persone a lui care.

Eppure, nonostante tutto, in questi giorni si torna a parlare del rapporto di Tamberi con la sua famiglia, in quanto il passato spesso bussa alla sua porta. Ma cosa sarà successo?

Gimbo Tamberi e l’annuncio al Festival di Sanremo 2025

Gianmarco Tamberi è stato uno delle stelle che hanno portato luce sul palco dell’Ariston quest’anno, e le sue parole hanno riempito di gioia il pubblico, sia seduto in platea che da casa. Dopo un periodo da dimenticare alle Olimpiadi di Parigi, Gimbo, al fianco di Jovanotti, ha smentito i dubbi in merito al suo potenziale ritiro dopo quel suo post social: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”, di qualche settimana fa.

Dopo un discorso molto toccante sulle difficoltà passate e dopo aver ringraziato i suoi fan: “Se in tutti questi anni mi sono sempre rialzato è stato grazie a voi ed è per voi che non mi fermo”, e incalzato da Jova ha confermato: “Quindi ci vediamo a Los Angeles 2028!”.

Le parole sulla famiglia di Gianmarco

Come mai il passato di Gimbo Tamberi è tornato a far visita al noto atleta? In questi anni abbiamo appreso molte cose su Gianmarco, sia a livello professionale che familiare. L’abbiamo visto abbracciare sua mamma nel 2023 mentre festeggiava per il titolo, l’abbiamo visto perso e innamorato mentre sposava la “sua” Chiara Bontempi e lo abbiamo visto anche commuoversi mentre annunciava all’Italia intera che presto diventerà papà.

Eppure in tutto questo, tornano alla mente le parole che Gimbo aveva rilasciato sul padre a Belve di Francesca Fagnani qualche mese fa: “Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento tradito dalla figura genitoriale…”. E ai microfoni de il Resto del Carlino ha infine chiosato: “Quel rapporto con il genitore resta una ferita aperta“. Una frattura che, chissà, con il nuovo venuto potrebbe anche sanarsi, mai dire mai.