Caterina Balivo gelata in diretta, la provocazione scade in una rissa DOC | Ultimo avvertimento: “Datti una regolata!”

Caterina Balivo e la rissa sfiorata in diretta nazionale. La provocazione ha gelato tutto il pubblico in studio e a casa.

Proprio in queste ore, Caterina Balivo è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Una rissa sfiorata durante una puntata della sua trasmissione La Volta Buona. Sono volati paroloni e il pubblico è rimasto completamente gelato.

Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e chi, preso dalla rabbia, non ci ha proprio più visto.

Caterina Balivo è attualmente la timoniera della trasmissione La Volta Buona. All’interno del suo salotto televisivo, sono molti gli ospiti che vanno e vengono, puntata dopo puntata. Due di questi, proprio in queste ore, sono giunti ai ferri corti. La motivazione? La provocazione di uno di loro che, a detta di molti, poteva essere tranquillamente evitata.

Ma chi sono i due contendenti che proprio non si sopportano? Valerio Scanu e Pupo, i due noti cantanti della nostra Nazione.

L’astio tra Valerio Scanu e Pupo

In queste ore, sono volati una serie di botta e risposta su X tra Valerio Scanu e Pupo. Come riportato da Novella 2000, tutto è cominciato quando Scanu ha sostenuto che il cantante toscano parlasse di lui per ottenere un po’ di hype durante la settimana del Festival di Sanremo. Non è mancata poi la replica sui social, dove Pupo ha scritto senza utilizzare mezzi termini: “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”. Quando un utente lo ha accusato di essere solamente invidioso, il toscano ha aggiunto: “Se avvertissi anche un solo briciolo di gelosia per soggetti del genere, mi suicid*rei”.

Quest’ultima affermazione ha fatto particolarmente arrabbiare Scanu, il quale, indignato per l’estremizzazione di Pupo su un tema così delicato, ha scelto di bacchettarlo pubblicamente nello studio di Caterina Balivo.

Le rivelazioni in diretta a La Volta Buona

Caterina Balivo, durante la sua ultima puntata de La Volta Buona, ha deciso chiedere a Valerio Scanu, suo ospite, un commento sulla bagarre con Pupo. “Io lo inviterei seriamente a farsi un esame di coscienza”, ha esordito così il cantante dopo aver letto il commento di Pupo su X. Per poi aggiungere: “A me questa cosa tocca relativamente, però l’utilizzo di determinati argomenti sui social andrebbe un attimo rivisto. Quindi, datti una regolata”. Si tratta quindi di un ultimo avvertimento, prima di una possibile guerra giudiziaria?

Non ci resta che vedere come andranno le cose, e se tra Valerio Scanu e Pupo tornerà il sereno. Magari, un giorno, Caterina Balivo li inviterà entrambi per un confronto!