GF, Beatrice Luzzi affila le unghie: “Volete il sangue?” | Dopo le insinuazioni su Alfonso, ora è un vero fiume in piena

Beatrice Luzzi è un fiume in piena con quello sfogo social dopo il caso di Alfonso che hanno movimentato la rete. Ecco che cos’è successo.

La nuova generazione conosce Beatrice Luzzi principalmente da quando ha partecipato in qualità di concorrente nella scorsa edizione del Grande Fratello, ma in realtà la nota attrice, opinionista e personaggio televisivo ha un curriculum molto variegato.

Già solo ai tempi di Vivere, “la rossa” aveva fatto scintille davanti allo schermo, per questo chi la conosce da lunga data non si è stupito del successo ottenuto nel reality e di quello che sta ottenendo adesso il veste di opinionista del Grande Fratello.

La sua esperienza di quest’anno può piacere o meno, ma sicuramente la sua esperienza da gieffina l’aiuta a comprendere meglio il comportamento degli attuali concorrenti del GF, visto che le dinamiche che si creano spesso lasciano i telespettatori senza parole.

A tal proposito, dopo il caso di Alfonso in rete è successo un po’ di tutto, e così la Luzzi ha deciso di rilasciare la sua opinione in merito con un lungo sfogo social, è un fiume in piena.

Cos’è successo con Alfonso

Facciamo un passo indietro in merito a questa storia. Durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, abbiamo assistito a diversi momenti al cardiopalma, tra cui l’eliminazione di Alfonso D’Apice, il gieffino che ha diviso l’opinione pubblica. Sono molti che ne hanno criticato i modi e l’atteggiamento, soprattutto in merito alla sua storia d’amore con Chiara Cainelli.

A essere prese di mira sono state soprattutto le parole di Beatrice Luzzi a sostegno del giovane durante la sua uscita, tant’è che la stessa opinionista qualche tempo dopo si è vista costretta a spiegare sui social questa sua scelta. Anche se, come ha rivelato lei stessa, il suo modo di essere non è mai cambiato, né prima, all’interno della Casa né adesso, che giudica da fuori.

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, dopo il caos mediatico sull’uscita di Alfonso dal Grande Fratello, come un fiume in piena ha deciso di rilasciare la sua opinione in merito alle mancanza di obiettività e alle incoerenze che le sono state attribuite. Ha infatti dichiarato: “Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me. Mi presto volentieri. Lasciatemi soltanto dire che purtroppo, ahimè, io non sono mai cambiata…”.

In merito ad Alfonso ha poi aggiunto: “E allora perché mi chiedete di affondare su Alfonso, che già in trasmissione era stato messo duramente alla prova e alla gogna e che comunque aveva già pagato con l’eliminazione? A che pro? Dargli un altro colpo di grazia? Dimostrare il mio potere? Cosa volete da me? Sangue? Ho già dato il mio. Quello degli altri no…”. Qui in alto il post completo di Beatrice.