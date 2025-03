Gerry Scotti, dopo la tregua scatena la guerra totale alla Rai | Altro che solidarietà tra colleghi: l’ha asfaltata senza pietà

Altro che solidarietà tra colleghi! Gerry Scotti ha voluto asfaltare senza pietà la conduttrice e non ha neanche provato a nasconderlo.

Gerry Scotti è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati dal pubblico. La sua lunghissima carriera e gli anni di esperienza gli hanno permesso di entrare nel cuore di milioni di spettatori italiani. Eppure, proprio in queste ore, il conduttore è finito al centro delle chiacchiere.

La motivazione? La ‘guerra’ di ascolti e share contro la collega della Rai, che ha visto l’uomo primeggiare senza troppa fatica.

Ormai si sa, quando c’è Gerry Scotti si va sempre sul sicuro! La sua simpatia e la conduzione bonaria l’hanno resi tra i conduttori più richiesti e amati della televisione italiana. Durante la sua carriera in TV sono state molte le trasmissioni che ha condotto, mettendoci sempre il cuore e il suo fantastico humor. Recentemente lo abbiamo visto pure sul palco dell’Ariston e, anche in quel caso, se l’è cavata egregiamente.

La sua trasmissione per eccellenza, proprio in queste ore, ha inoltre ottenuto una ‘vittoria’ non schiacciante. Ma ecco di cosa si tratta.

Il programma di Gerry Scotti che vince su tutti

Quando si pensa a Gerry Scotti, è impossibile non fare riferimento a Lo Show dei Record. La trasmissione ci accompagna dal 2006 e, quest’anno, festeggia il suo 19° anniversario. Condotto per la maggior parte delle edizioni dall’uomo, il programma ha ottenuto da subito un successo immediato, diventando così uno degli show più amati e longevi della televisione italiana. Nonostante sia passato un bel po’ di tempo dal suo inizio, ancora oggi continua a registrare numeri di ascolto e share interessanti.

Basti pensare che, durante la puntata di mercoledì 12 marzo, Gerry Scotti ha primeggiato per l’ennesima volta contro i colleghi di mamma Rai.

I numeri che parlano chiaro

Lo Show dei Record, infatti, ha registrato ben 1.872.000 spettatori complessivi, con uno share del 14.1%. La trasmissione si afferma quindi tra le più apprezzate di Canale 5 e, contro ogni aspettativa, ha messo in ginocchio anche la storica trasmissione di Federica Sciarelli, Chi l’ha Visto. Il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse, come riportato da GossipeTv.it, ha registrato ‘solamente’ 1.871.000 spettatori, corrispondenti 12.3% di share. Per questa volta, quindi, Mediaset ha battuto la RAI e i numeri lo dimostrano.

Ma d’altronde si sa, Gerry Scotti è l’asso nella manica di Pier Silvio Berlusconi, e quando si tratta del conduttore non ci si sbaglia mai!