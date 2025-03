Colpo di reni per Veronica Gentili, dopo Le Iene lei punta alle stelle | Da settembre il reality in prima serata

Altro che Le Iene! Da adesso Veronica Gentili condurrà un reality show in prima serata e spodesterà il noto conduttore.

Veronica Gentili è una nota conduttrice e, da diverso tempo a questa parte, è impegnata nella trasmissione Le Iene. Eppure, proprio in queste ore, sembrerebbe che la giornalista possa migrare altrove e guadagnare la prima serata alla conduzione di un reality show.

La notizia è stata resa nota dalla regina del gossip per eccellenza e, inutile dirlo, ha immediatamente fatto il giro del web.

Come ben sappiamo, Veronica Gentili è una grandissima professionista, e la sua autenticità l’ha resa particolarmente amata dal pubblico. La conduttrice è attualmente impegnata con il programma Le Iene e, inutile dirlo, se la sta cavando alla grande. Nonostante ciò, sembrerebbe che Veronica sia prossima ad un importante cambiamento.

Da settembre potremmo vederla infatti alla conduzione di un programma completamente differente.

Veronica Gentili e la conduzione del tanto amato reality show

Ebbene sì, proprio in queste ore Deianira Marzano ha pubblicato un’indiscrezione sul proprio profilo Instagram che vedrebbe come protagonista Veronica Gentili. A detta della regina del gossip, la conduttrice potrebbe rinunciare a Le Iene e volare direttamente su Canale 5: “Veronica Gentili verso la conduzione del prossimo Grande Fratello”, ha scritto. Stando a queste voci di corridoio, Veronica potrebbe essere quindi la prossima timoniera del Grande Fratello, con buona pace dell’attuale mattatore dello show.

Alfonso Signorini, infatti, non ha convinto appieno gli italiani, e i flop di ascolti registrati durante le ultime edizioni del programma non sono passati inosservati.

Perché potremmo dire addio a Alfonso Signorini

Questa edizione del GF è stata particolarmente criticata per una serie di comportamenti discutibili di alcuni concorrenti, peraltro mai puniti dagli autori. Lo stesso Alfonso Signorini non ha mai preso seriamente la questione; anzi, secondo molti avrebbe sempre avuto un occhio di riguardo per Lorenzo Spolverato, il quale ha spesso infranto le regole del reality show e del buonsenso. Sui social sono stati in molti a fare un appello: mandare via Alfonso Signorini e togliere tutti questi favoritismi dal programma televisivo. Parrebbe dunque che Pier Silvio Berlusconi abbia tenuto conto delle rimostranze del pubblico e, dalla prossima edizione, potremmo vedere Veronica Gentili al suo posto.

Non ci resta quindi che vedere cosa accadrà a settembre e se le indiscrezioni circolate in giro siano autentiche o meno. In ogni caso, Veronica Gentili se la saprà cavare alla grande!