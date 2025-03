Federica Panicucci agghiacciata dalla bomba in diretta: “È un’accusa gravissima!” | Ora finisce tutto nelle mani degli avvocati

Federica Panicucci si è trovata nel mezzo di una questione particolarmente delicata. Ecco che cos’è stato detto.

Federica Panicucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto la conosciamo tutti da decenni. Ha partecipato a moltissimi programmi nel corso della sua carriera lavorativa ed è entrata subito nel cuore dei fan, sia per la sua bravura che per la sua bellezza.

Come aveva rivelato in passato lei stessa, la sua avventura nel mondo dello spettacolo iniziò grazie al suo lavoro di baby sitter per la famiglia di Paolo Bonolis e, da quel momento in poi, il suo nome divenne popolare.

Della Panicucci i followers seguono tutto: dal suo lavoro a Mattino Cinque News fino alla sfera familiare, sentimentale e anche modaiola. Sui social infatti la vediamo spesso sfoggiare outfit da mille e una notte, e i suoi vari look sono di ispirazione per molti.

In queste ore, però, il suo nome è stato collegato ad un altro aspetto, in quanto si è trovata, indirettamente, nel mezzo di una questione molto delicata, esplosa in diretta. Ecco che cos’è successo.

Un caso molto seguito in Italia

Prima di rivelarvi cos’è accaduto, dobbiamo fare un passo indietro, tornando con la memoria al 2007, quando nei titoli di cronaca dell’epoca leggemmo per la prima volta il nome di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco che fu brutalmente uccisa nella villetta dei suoi genitori, dove viveva anche la ragazza.

Dopo diversi anni da quando il caso venne aperto, l’allora fidanzato della Poggi, Alberto Stasi, venne condannato a 16 anni per l’omicidio volontario della ragazza. A distanza di 10 anni da quella sentenza le indagini sono state riaperte, con un nuovo indagato, Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara.

Le parole emerse in diretta da Federica Panicucci

Il caso Garlasco è stato riaperto, ed è attualmente al vaglio degli inquirenti, in attesa di una sentenza definitiva da parte di chi di dovere. Nel mentre, abbiamo udito alcune affermazioni piuttosto incisive durante la diretta di Mattino Cinque News, format condotto da Federica Panicucci, come riportano da ansa.it, e che potrebbero avere delle conseguenze.

Il tutto è nato dopo che l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio ha parlato di “macchinazione”, in merito al prelievo del Dna del suo assistito. A rispondere a queste parole è stato l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, il quale davanti a Federica ha dichiarato: “Spero solo che una volta dica che è una macchinazione nostra, quello che ha detto dei difensori precedenti non mi interessa, ma soprattutto spero che queste dichiarazioni arrivino tra qualche secondo alla Procura della Repubblica, perché questa è un’accusa gravissima“. Attendiamo quindi gli sviluppi di questo delicatissimo caso.