Fedez dalla padella alla brace, la brutale rivelazione sui figli lo inguaia di nuovo: “Sono nati da…” | Ha passato ogni limite

Bagarre tra Fedez e Chiara Ferragni, i loro nomi di nuovo sotto i riflettori, ecco che cosa ha dichiarato il rapper.

“C’eravamo tanto amati“, diceva qualcuno, e in effetti forse questo valeva anche, in passato, per gli ex Ferragnez. In molti puntavano su di loro per vedere anche nella vita reale quel sospirato happy ending che si vede nei film.

Eppure, nonostante i due siano convolati a nozze con matrimonio da favola e abbiano avuto due bellissimi bimbi, Leone e Vittoria, come capita purtroppo a molti il loro amore è giunto al termine.

Purtroppo, non in maniera pacifica. Ad ogni modo, da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati sono successe molte cose, in primis sicuramente le foto dei bambini di spalle, scelta a cui i followers non erano sicuramente abituati.

Pare che i due non siano ancora riusciti a seppellire l’ascia di guerra, vista la bagarre emersa dopo aver letto una frase volgare riportata dal rapper. Ecco che cos’è successo.

Fedez a cena fuori proprio con lei

Tra una frecciata e l’altra, il gossip impazza su Fedez e Chiara Ferragni, visto che quest’ultimo di recente è stato pizzicato a cena fuori e in discoteca con Clara, la cantante e attrice apparsa nella fiction Rai Mare Fuori. Nonostante però i rumors avessero ipotizzato un loro coinvolgimento sentimentale, come letto su unionesarda.it, tra i due ci sarebbe soltanto un rapporto professionale, visto che i due artisti starebbero preparando la prossima hit estiva, come aveva tra l’altro anticipato Fedez agli inizi di marzo.

Fedez aveva postato uno scatto in cui compariva nel suo studio di registrazione insieme ad una cantante misteriosa, di cui non si era fatto nome. Per sapere quindi se quel featuring sarà con la Soccini, dovremo attendere sicuramente le prossime settimane…

L’ex famiglia Ferragnez (Fonte: Instagram) – www.lospettacolo.it

Le rivelazione di Fedez

Gossip a parte, come mai Fedez e Chiara Ferragni sono di nuovo sotto i riflettori? Dopo quella rivelazione letta rilasciata dal rapper, l’opinione pubblica si è divisa. Secondo quanto letto su libero.it, la bagarre tra Fedez, Ferragni e Fabrizio Corona è ancora in corso, con l’ex re dei paparazzi che qualche giorno fa ha reso pubblico un messaggio privato con il rapper, il quale, in risposta ad una foto pubblicata da Chiara in cui ringraziava la vita per averle dato i suoi figli, avrebbe commentato: “Sono nati grazie alla mia s****“, rilasciando anche una definizione tutt’altro che lusinghiera verso la mamma dei suoi figli.

Corona poi rivela: “Gli ho mandato la prima puntata, l’ha vista in diretta con me e ha accettato che andasse in onda. Poi però mi insulta? Falsissimo è il nome perfetto”. Non sappiamo come finirà questa storia, speriamo solo che gli adulti coinvolti, prima o poi possano trovare un punto di incontro, in modo da far leggere un altro epilogo ai loro bambini, quando saranno più grandi.