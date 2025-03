Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, l’imbarazzo è alle stelle | L’insinuazione tutto pepe scatena il caos: “Magari è gelosa…”

Caos social su Beatrice Luzzi, quelle parole hanno fatto alterare la nota opinionista. Perfino Alfonso Signorini non sa cosa dire.

Al Grande Fratello ultimamente stanno succedendo parecchi fatti burrascosi che stanno dividendo l’opinione pubblica. Molti di questi episodi sono collegati al nome di Lorenzo Spolverato, tant’è che non soltanto sui social se ne parla, ma possiamo leggerlo anche sui giornali e perfino la Rai ha aperto una parentesi in merito durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia.

“Parlarne bene o parlarne male non importa, purché se ne parli”, diceva Oscar Wilde e, anche se passano gli anni, questa frase resterà per sempre immortale e soprattutto contemporanea. Sicuramente dei gieffini di quest’anno se ne ricorderanno tutti.

A dimostrazione di ciò, il Codacons “in persona” ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, richiedendo un provvedimento per via delle dinamiche discutibili che si sono venute a creare. Non si sa se, da qui a qualche settimana, le cose cambieranno, visto che siamo praticamente agli sgoccioli.

Oltre ai litigi all’interno della Casa però, a far discutere in queste ore c’è anche uno scontro indiretto tra Beatrice Luzzi e un altro voto noto. Ecco che cos’è successo, neanche Alfonso Signorini sa cosa fare.

La risposta di Beatrice Luzzi

Prima di svelarvi che cos’ha detto il volto noto nei confronti di Beatrice Luzzi, vi riportiamo la risposta della nota opinionista dopo le accuse ricevute.

L’insinuazione che ha fatto irritare l’ex gieffina l’ha portata a replicare su X: “Scusa. Tralasciando tanto altro, perché al contrario di te non ho tempo da perdere, potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia”. Repentina la risposta della celebre giornalista: “Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara, che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo difendere sempre e a priori. Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci ‘focosi e passionali’, come fossero coppia da far ‘invidia’, appunto. Su Orlando sempre ‘calunnia’?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazia Sambruna (@lasambruna_unchained)

Beatrice Luzzi bocciata da Grazia Sambruna

È caos tra Beatrice Luzzi e la nota giornalista Grazia Sambruna, la quale ha innescato un vivace battibecco che ha coinvolto anche il conduttore del reality. Come riportato da Novella 2000, Grazia Sambruna, giornalista de Il Corriere della Sera, nella sua rubrica dei promossi e bocciati ha informato Alfonso Signorini: “La bocciata del giorno è Beatrice Luzzi”, tant’è che il conduttore del reality ha chiosato: “No, ti prego. Non mettermi nei casini Sambruna. Perché la Luzzi bocciata?”.

In seguito la giornalista ha spiegato: “Visto che Beatrice sostiene tanto che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, di questi ragazzi giovani e belli che si innamorano. Ma chi nella vita è geloso di Shaila e Lorenzo? Ma per favore. Chi vorrebbe essere loro? Forse Beatrice Luzzi, chi lo sa!“. Come finirà questo dissing?