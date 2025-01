Bonus bagno 2025, se lo rinnovi entro questa data paghi la metà | Ultimi giorni per approfittare delle detrazioni

Nel 2025 potrai ristrutturare il tuo bagno alla metà del prezzo. Ti basterà utilizzare il Bonus Bagno, e il gioco sarà fatto!

Sogni anche tu di cambiare il bagno di casa e di modernizzarlo con nuovi sanitari e arredi di qualità? Purtroppo, se anche tu hai alcune difficoltà economiche potresti aver rimandato la cosa. Non temere, però, il 2025 porterà con sé delle interessanti novità e, prima che sia troppo tardi, potrai approfittare del cosiddetto Bonus Bagno.

Non perdere un secondo di più e utilizza questi ultimi giorni per sfruttare le detrazioni garantite dal Governo.

Se anche tu stavi pensando di ristrutturare il tuo bagno nel 2025, forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Questo perché avrai la possibilità di ottenere detrazioni fiscali che potranno farti risparmiare fino al 50% delle spese. Tuttavia non dovrai rimandare, perché questa interessante agevolazione sarà disponibile solamente fino ad una data specifica. Inutile dire che migliaia di italiani sono impazziti di gioia e si sono già informati per richiedere il Bonus Bagno.

Ecco però come cambieranno le cose nel 2025 e cosa rientrerà all’interno del Bonus Bagno. Soltanto in questo modo potrai risparmiare moltissimi soldi.

Le novità del Bonus Bagno nel 2025

Stando alla Legge di Bilancio 2025, sembrerebbe che dal nuovo anno cambieranno leggermente le regole per questo bonus. La detrazione per la ristrutturazione del bagno rimarrà ovviamente ancora disponibile, ma con dei piccoli cambiamenti rispetto all’anno passato. Da adesso in poi sarà infatti possibile beneficiare della detrazione fiscale al 50%, fino ad un massimo di spesa di 96.000€ sull’abitazione principale. Per quanto riguarda invece la seconda casa, allora la percentuale si abbasserà al 36%. Un interessante agevolazione che aiuterà sicuramente gli italiani a risparmiare sul proprio budget di spesa.

Bisogna però sottolineare che non tutti i lavori di ristrutturazione saranno compresi nel Bonus Bagno.

Quali lavori potranno essere poi detratti

Il Governo Meloni ha deciso che i lavori che potranno essere detratti al 50% saranno quelli che riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria. Alcuni esempi concreti possono essere l’adeguamento degli impianti idrici, la loro messa a norma e la ristrutturazione estetica del bagno. Ricordati inoltre che potrai utilizzare il bonus anche per abbattere le barriere architettoniche o installare tecnologie per persone con disabilità. Insomma, nel 2025 i bonus per la ristrutturazione del bagno saranno decisamente vantaggiosi per gli italiani. Attenzione, però: queste detrazioni sono valide fino al termine dell’anno 2025. Nel biennio successivo, ovvero 2026/2027, le aliquote di sconto scenderanno ulteriormente.

Non aspettare un secondo di più e sfrutta anche tu questa agevolazione. Con le detrazioni al 50% i lavori ti verranno praticamente regalati!