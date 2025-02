Clara, dopo la sexy performance all’Ariston arriva la confessione sorprendente: “Questa settimana il mio corpo è…”

Ecco qual è stata la confessione di Clara dopo la sua esibizione all’Ariston: riguarda il suo corpo.

Il Festival di Sanremo 2025 ha viaggiato come un treno, e alla fine Carlo Conti ha seguito le raccomandazioni che i suoi grandi amici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, gli hanno intimato, con quella targa che ha mostrato sul suo profilo social: “Non fare tardi, pensa a noi”.

Seguito poi dal commento di Giorgio: “Mandaci a letto presto”. E Carlo questo consiglio lo ha seguito, ma senza esagerare, in quanto il pubblico ha apprezzato molto la sua edizione e soprattutto le sue scelte in merito ai cantanti, alla location, agli ospiti, ai co-conduttori e così via.

Diciamo che sono in molti che sperano ancora di poter vedere Giorgio e Leonardo salire sul palco dell’Ariston insieme a Carlo, visto il simpatico messaggio lasciato da Pieraccioni sul fatto di non essere stato invitato.

In attesa di scoprire se questa reunion possa avere seguito, oggi volevamo parlarvi della confessione di Clara, dopo la sua sexy performance all’Ariston.

L’esibizione di Clara al Festival di Sanremo 2025

Clara è una delle cantanti “Big” che ha gareggiato in questa edizione del Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, con la speranza di alzare al cielo il premio della vittoria. Clara Soccini, conosciuta semplicemente come Clara, è una nota attrice, modella e anche cantante che si è presentata in gara con il brano Febbre.

Con questa canzone parla di quel tira e molla che una coppia prova, e che non scompare finché non si prende una decisione: “Ciò che provi è solo febbre, che sale e scende, che mi fa male, male”. Il grande pubblico non vede l’ora di rivedere la sua bellezza, sentire la sua strepitosa voce e soprattutto riguardare la sua performance con Il Volo durante la serata cover, dove la squadra ha portato il brano The sound of silence.

Durante questa settimana il mio corpo è 90% cappuccini comunque pic.twitter.com/TVHW7r2liM — CLARA (@ClaraSoccini) February 12, 2025

La rivelazione sul suo corpo

Dopo la sensuale performance di Clara, che è un mix tra bellezza, eleganza e bravura, i fan sono rimasti incuriositi dalle sue parole. Ecco qual è stata la sua rivelazione in merito sui social: “Durante questa settimana il mio corpo è 90% cappuccini comunque“, facendo ridere la rete.

D’altronde, l’ansia per il Festival ce l’hanno tutti e quindi è normale avere voglia solo di bevande calde, possibilmente a base di caffeina per mantenere l’umore dei cantanti alle stelle. Siamo sicuri che quando Sanremo finirà e Clara si rilasserà, si farà come minimo due giorni continuativi di sonno, non credete?