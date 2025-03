De Martino e Alessia Marcuzzi, spunta l’indiscrezione bomba: “Sc*pano dietro i camerini!” | Tutto alle spalle di Belen

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Ecco che avrebbero combinato dietro ai camerini.

Stefano De Martino, oltre ad essere un bravissimo conduttore e ballerino, emana anche vibes da playboy. In passato ha avuto infatti diverse relazioni amorose, finite principalmente – a quanto si mormora – per i suoi continui tradimenti. In queste ore è emerso inoltre un retroscena inaspettato sul suo flirt con Alessia Marcuzzi.

Altro che colleghi.. I due si sarebbero divertiti dietro i camerini, e tutto all’insaputa di Belen Rodriguez.

Come ben sappiamo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati insieme per moltissimo tempo. Dopo essersi sposati, i due hanno anche avuto un bambino: Santiago. La loro relazione finì sin dal principio al centro dell’attenzione mediatica, visto che nacque quando il ballerino stava ancora assieme alla cantante Emma Marrone.

E quando si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio… Perché la povera Belen sarebbe stata ripagata, ad anni di distanza, con la stessa moneta.

La relazione clandestina tra Stefano e Alessia

Quando nel 2023 fu annunciata la rottura definitiva tra Belen e Stefano, la showgirl riferì senza troppi peli sulla lingua di essere stata tradita con almeno dieci donne (molte delle quali sue colleghe). Il conduttore ferì moltissimo la Rodriguez e, la quale attraversò in seguito un periodo veramente buio. E proprio sui social Belen ha confermato la relazione clandestina tra l’ex marito e Alessia Marcuzzi. Un utente aveva infatti scritto sotto ad un suo post: “Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera” e lei, in tutta risposta, aveva scritto: “Confermo”.

Il re dei gossip Alessandro Rosica, ha poi parlato di un ulteriore retroscena inaspettato tra il ballerino e Alessia.

L’amore scoppiato dietro i camerini

Come scritto da Dagospia.it, Rosica ha spiegato: “Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc*pate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme”. Stando quindi alle parole del gossipparo, sembrerebbe che Stefano abbia fatto anche delle fughe d’amore con Alessia, tutto all’insaputa della povera Belen Rodriguez. Questo spiegherebbe i cattivi rapporti che ci sono tra i due ex coniugi e perché, ad anni di distanza, ad unirli rimane unicamente il figlio.

Ma purtroppo si sa, quando si tratta di tradimenti non è sempre facile perdonare e sicuramente Belen non lo ha fatto!