Carolyn Smith vomita il retroscena commovente sul suo matrimonio: “Ci siamo fatti una promessa…” | Il patto d’amore

Ecco qual è la promessa commovente che Carolyn Smith e suo marito si sono fatti. È un vero patto d’amore come si faceva una volta.

Carolyn Smith è una leggenda nella danza e anche nella giuria di Ballando con le stelle, in quanto la sua esperienza e la sua professionalità la rendono una delle giurate più amate e più competenti di sempre.

Milly Carlucci l’ha voluta al suo fianco e da quel momento non l’ha più fatta andare via, in quanto la Smith fa la differenza per il programma di punta della Rai. I suoi amati followers l’adorano non soltanto per la sua grinta e per il suo curriculum, ma anche per la forza con cui da anni sta dando battaglia a quel terribile tumore al seno che l’ha colpita.

Inoltre, Carolyn è molto amata sia sui social, dove spesso la vediamo insieme ai suoi migliori amici a 4 zampe e anche in libreria, in quanto il suo libro: “Ho ballato con uno sconosciuto”, è stato molto apprezzato, soprattutto da tutti coloro che possono capire quello che la coreografa sta purtroppo passando.

Per i fan, il noto volto Rai pare essere un “libro aperto”, eppure in quanti di voi sanno qual è la promessa che lei e suo marito si sono fatti? È un patto d’amore vero e proprio, di quelli puri che si facevano una volta.

Le parole di Carolyn Smith

In merito al lato lavorativo di Carolyn Smith, com’è noto, la sua partecipazione in veste di giurata a Ballando con le stelle, va avanti da oltre 10 anni. Lei e Milly Carlucci hanno un rapporto speciale di pura amicizia e i loro nomi sono tra i pilastri del programma. A pochi giorni dalla fine di questa edizione del talent show, il popolo del web prosegue a commentare i risultati ottenuti, e non tutti sono particolarmente d’accordo con l’esito della competizione.

Al primo posto infatti abbiamo trovato Bianca Guaccero, che insieme a Giovanni Pernice ha sollevato in aria il trofeo, seguiti da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca al secondo posto, e da Federica Nargi e Luca Favilla in terza posizione. A dire la sua la stessa Carolyn, la quale ha dichiarato a Uno Mattina: “Non era la mia classifica. Sono contentissima per Federica Pellegrini. Per me Bianca Guaccero era al primo posto ma al secondo, tassativamente, Federica Nargi…”.

La promessa fatta con il marito

Carolyn Smith è sempre stata molto amata, e con questa passata rivelazione ha fatto commuovere tutti, in quanto ha svelato qual è la promessa che lei e suo marito, Ernestino Michielotto, detto Tino, anch’esso ballerino, si sono fatti tanto tempo fa. Stanno insieme da oltre trent’anni e i due sono inseparabili, in quanto si sono amati nella buona e nella cattiva sorte, e purtroppo nella salute e nella malattia.

La Smith sostiene che il loro matrimonio sia solido grazie a quella promessa commovente: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate, però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa…”. Un vero e proprio giuramento d’amore come ci si faceva in passato, non credete?