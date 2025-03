Amadeus, il 2 di picche alla splendida bionda ora pesa come un macigno: “Le fece malissimo” | Cestinata senza un perché

Il nome di Amadeus è stato citato dal noto personaggio in merito all’esclusione di una splendida bionda.

Amadeus è uno dei conduttori più seguiti di sempre: per anni ha presentato svariati programmi da mamma Rai, portando sempre picchi di ascolto notevoli. Il pubblico è affezionato ad Ama, e adorava vederlo insieme all’amico Fiore sul palco.

Dopo il suo addio dall’emittente statale, ci sono i fan fedeli che l’hanno seguito anche sul Canale 9, ma anche quelli che, pur adorandolo, non riescono a spostarsi dal noto programma sulla rete ammiraglia Rai Affari Tuoi, condotto dall’altrettanto fuoriclasse Stefano De Martino.

Amadeus procede la sua carriera egregiamente sul Canale 9 e soprattutto al timone de La Corrida, format il cui share ha dato soddisfazione a Discovery. Alla fine lui il suo valore l’ha dimostrato ovunque; l’abbiamo visto con il Festival di Sanremo e con i vari programmi che ha condotto e che conduce attualmente.

Eppure, di recente, il suo nome è stato associato a una delle bionde più amate del cinema. Sveliamo che cos’è successo.

Un personaggio che sarà per sempre ricordato

Il personaggio iconico di cui si parla in questo articolo sarà per sempre ricordato, in quanto il suo sorriso e la sua bravura sul grande e piccolo schermo sono rimasti impressi nel cuore dei suoi fan. Negli ultimi mesi la sua vicenda di salute ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia, e molti speravano in un miracolo, vedendo la sua straordinaria resilienza.

Purtroppo quella malattia subdola non perdona, e pochi giorni fa abbiamo dovuto dirle addio, insieme alla sua dolce famiglia che non l’ha mai abbandonata. Il dolore è stato grande, non soltanto per la famiglia e per i suoi fan, ma anche per i colleghi, i quali hanno speso parole molto sentite nel darle l’ultimo saluto. Per questo motivo la rivelazione emersa in questi giorni ha sicuramente un peso diverso.

Le parole su Amadeus

Amadeus in questi giorni è stato citato da una nota showgirl, la quale ha parlato della sua scelta di escludere la splendida bionda dal Festival di Sanremo. Un rifiuto che, a detta sua, la fece molto soffrire. A rilasciare queste parole è stata Rita Rusic, come possiamo leggere su kisskiss.it, parole rilasciate in precedenza in diretta a Storie Italiane. Rita ha rivelato che in passato Eleonora Giorgi si era proposta per essere co-conduttrice durante il Festival di Sanremo di Ama, insieme a Ornella Muti.

Ma ha spiegato: “L’idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta ma, dopo una serie di riunioni, Eleonora è stata estromessa senza motivo“, dichiarando poi che quel rifiuto: “Le fece malissimo“. Chissà se Ama risponderà alla versione dell’attrice…