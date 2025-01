Anna Falchi di nuovo mamma a 52 anni, dopo il malore in diretta spunta il rumor clamoroso: “Sarà mica incinta?”

Anna Falchi ha avuto un malore in diretta e subito dopo spunta il rumor clamoroso sulla sua presunta gravidanza a 52 anni. Sarà vero?

Non ha bisogno di presentazioni la bella Anna Falchi, la quale nel corso degli anni è passata dall’essere modella, ad attrice e infine conduttrice. Ha portato luce in ogni ruolo nel quale si è cimentata, e i fan l’adorano fin dagli esordi per la sua schiettezza e per la simpatia spumeggiante.

Se nella vita lavorativa, pur avendo vissuto periodi di alti e bassi, ha ricevuto e sta ricevendo tutt’ora molte soddisfazioni, non possiamo dire proprio lo stesso della sua sfera sentimentale, dove purtroppo è stata abbastanza sfortunata.

A ogni modo, a prescindere dal fatto che nella sua vita sembra non si sia verificato ancora l’happy ending, ci sarà comunque sempre un grande amore che non l’abbandonerà mai, e parliamo ovviamente di sua figlia Alyssa, con la quale è molto unita.

Ed è proprio la sua primogenita a essere stata nominata in questi giorni, in quanto sui social sta girando un rumor clamoroso, un’indiscrezione che potrebbe portare un fratellino ad Alyssa. Il malore di Anna Falchi sarà dunque capitato per questo motivo? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il malore in diretta

Per chi si fosse perso la puntata di qualche giorno fa de I Fatti Vostri, la povera Anna Falchi ha fatto spaventare tutti, non soltanto il suo amato pubblico ma anche i suoi colleghi, i quali hanno impiegato qualche secondo a realizzare ciò che era appena successo. Durante i saluti finali, la conduttrice si è accasciata a terra, sostenuta poi da Tiberio Timperi, il quale ha cercato di sdrammatizzare quel momento, scoccandole anche un bacio sulla testa per regalarle sostegno emotivo.

Terminata la puntata, sui social hanno iniziato a susseguirsi molteplici ipotesi e teorie. In molti quindi si sono chiesti che cosa avesse provocato il malore in diretta alla bella Anna… Ecco qual è stata la teoria più gettonata, ma sarà anche quella più plausibile?

Sarà mica incinta ? — Vittoria Parietti (@VittoriaPariet1) January 21, 2025

Anna Falchi e il presunto rumor clamoroso

Dopo il malore in diretta, gli utenti sui social hanno iniziato a portare avanti un clamoroso rumor, che vedrebbe la bella Anna Falchi in procinto di diventare nuovamente mamma a 52 anni. A corredo del video che vi abbiamo riportato, si può leggere chiaramente il commento di una utente: “Sarà mica incinta?”.

Ebbene, questo non è altro che un pettegolezzo, in quanto a rivelare quello che è successo ci ha pensato la diretta interessata mediante una dichiarazione raccontata a LaPresse: “Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza…”. E ancora: “Ho preso una botta e si sono spaventati tutti… Ma i medici della Rai sono stati efficientissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo”. Fortunatamente, tutto bene quel che finisce bene.