Manuel Bortuzzo manda all’aria l’intervista in Rai dopo le rivelazioni delle Selassié | Il commento: “Solita figura da merluzzo”

Dopo tutta la verità delle Selassié, Manuel Bortuzzo ha deciso di ‘scomparire’. Il commento sulla sua assenza tutto un programma.

Nelle ultime settimane non s’è sentito parlare d’altro che del caso Manuel-Lulù. Lo scorso 3 aprile, infatti, il GUP di Roma ha condannato la ragazza ad un anno e otto mesi per molestie e stalking nei confronti dell’ex fidanzato. In seguito, però, la ragazza ha detto la sua verità in un’intervista al fianco delle sorelle, e Manuel avrebbe deciso di ‘scomparire’ nel nulla.

La sua assenza non è passata inosservata agli occhi di molti, e qualcuno ha cominciato a dubitare della sua versione..

Tra Manuel e Lulù la relazione è iniziata a gonfie vele all’interno della casa del Grande Fratello, per finire poi nel peggiore dei modi dentro a un tribunale. Il giovane nuotatore aveva infatti denunciato la Selassié, a seguito di una serie di eventi spiacevoli che li avrebbero coinvolti. Dopo la sua condanna a un anno e otto mesi, Lulù ha però deciso di parlare, sostenendo la tesi che Manuel non avrebbe mai avuto paura di lei.

Le sue parole durante l’intervista per Fanpage.it hanno lasciato di sasso gli italiani, e qualcuno ha cominciato a prendere le sue parti.

Tutta la verità di Lulù Selassié

Intervistata da Gabriele Parpiglia, giornalista e esperto di gossip, Lulù ha sostenuto che tra lei e Bortuzzo ci fosse una storia del tutto ‘normale’. Quando però, dopo una semplice discussione, Manuel aveva pubblicato una storia dove annunciava la loro rottura, lei aveva deciso di andare a Roma per parlarci: “Ma lui non ha voluto incontrarmi. Mi ha bloccata ovunque“. Dopodiché, la ragazza ha spiegato di avere delle prove che confermano la sua versione: “Era lui a voler tenere la nostra storia nascosta, non posso dire perché, ma non era una mia scelta… In Appello cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me“.

Dopo le sue parole, il nuotatore ha poi deciso di assentarsi da un impegno importante e la sua mancanza ha incuriosito molti.

Che fine ha fatto Manuel dopo le parole della ragazza?

Come spiegato da IsaeChia.it, Manuel ha deciso di non presentarsi alla sua intervista per Tango, di Luisella Costamagna. Il tempismo della sua assenza ha quindi fatto pensare male molte persone. Perché è ‘sparito’ dopo le dichiarazioni di Lulù? Lo stesso Gabriele Parpiglia, informato della cosa, ha commentato divertito di conoscere il motivo della sua assenza (facendo intendere che abbia paura). Anche sui social, qualcuno ha sentenziato: “E certo, adesso ha paura di fare la solita figura da Merluzzo“.

Insomma, non ci resterà che vedere se Manuel deciderà di difendersi o meno dalle nuove verità di Lulù Selassié. Di certo, infatti, la vicenda non finisce qui…