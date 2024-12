“Opinioni da bar”: Beatrice Luzzi massacrata in diretta, ora trema la sua poltrona da opinionista | Non le ha mandate a dire

In che senso le parole di Beatrice Luzzi potrebbero costarle la sedia di opinionista? Cerchiamo di capire che cos’è successo.

Il Grande Fratello sta creando diverse dinamiche nelle ultime settimane che stanno facendo aumentare l’interesse del pubblico, in quanto sono più gieffini coinvolti. In queste ore la tensione è alle stelle, abbiamo Shaila e Lorenzo che continuano a fare alzare la temperatura dopo quella battutina de: “La senti la presenza?”.

Per non parlare dei vari litigi. Quello tra la Jessica e Luca per esempio è ancora fresco, passando per la ship tra Helena e Zeudi, arrivando a quell’episodio di presunta molestia nei confronti dell’ex Miss Italia da parte di Emanuele.

In questo momento il popolo del web è diviso e non si sa cosa succederà durante la prossima puntata del reality, anche perché Alfonso Signorini avrà diversi episodi di cui discutere. Sarà una puntata sicuramente ricca di colpi di scena.

Nel mentre, la diatriba che è scaturita fuori dalla Casa nei confronti di Beatrice Luzzi continua. La sua poltrona veramente trema? Ecco che cosa sta succedendo.

Shaila Gatta e il rimprovero

Per chi si fosse persa la puntata di lunedì 9 del Grande Fratello, è necessario fare una sorta di riassunto. In pratica, tra le varie discussioni, la più chiacchierata è sicuramente quella tra Shaila Gatta e sua madre, in quanto la signora non gradirebbe l’atteggiamento della figlia e neanche la sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Guardandola in faccia, la signora Luisa ha dichiarato: “Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo. Se tu ti vedessi da fuori, diresti ‘Chi è questa?’. Ti vergogneresti…”, riferendosi ai recenti cedimenti umorali della sua rampolla.

#GrandeFratello, Davide Maggio: “L’intervento della mamma di Shaila è stato opportuno, a differenza delle parole di Beatrice”#Pomeriggio5 pic.twitter.com/tBjfR5HkwJ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 10, 2024

La risposta a Beatrice Luzzi

Dopo il rimprovero della signora Luisa nei confronti della figlia, Beatrice Luzzi, attualmente opinionista al Grande Fratello, ha criticato le parole della mamma. Il discorso dell’opinionista ha diviso l’opinione pubblica, con chi le ha dato ragione e chi l’ha criticata.

Tra questi troviamo anche Stefania Orlando che, prima di entrare nella Casa in veste di concorrente, l’ha definita: “Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma…“. Concorde anche Davide Maggio: “L’intervento della madre è stato opportuno, a differenza – e mi dispiace dirlo – delle parole dell’opinionista del programma…”. In mezzo a tutto questo caos, anche gli utenti sui social hanno espresso la propria opinione, come questa follower che difende l’ex gieffina: “Poverini tutti questi opinionisti in pectore, a dire a Bea quello che dovrebbe dire… Mandate la vostra candidatura alla poltrona e se verrete scritturati potrete dire le vostre centratissime ed imperdibili opinioni da bar!“. Come finirà questa storia?