Fiorello, dopo anni la verità sulle masse tumorali | Ecco cos’è successo davvero

Le parole di Fiorello tornano a essere attuali, ecco che cosa gli avevano trovato nelle sue parti intime, dopo quel controllo di routine dal medico.

Fiorello non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei conduttori e showman più seguiti di sempre, fin da quando aveva il codino e girava per le piazze italiane con il suo Karaoke. Da quel momento, per Fiore è iniziata l’ascesa verso il successo.

Ci ha fatto ridere ed emozionare in moltissimi programmi e sicuramente il suo ultimo, Viva Rai 2, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan, i quali reclamano a gran voce una nuova stagione. Purtroppo per la stagione 2024/2025 il noto programma televisivo e radiofonico non è stato confermato, e molti si chiedono come faranno ad affrontare i lunedì senza Ciuri…

Tra l’altro, lo showman è sparito dai radar e si è ritirato a vita privata, probabilmente facendosi quelle lunghe “pennichelle” sul suo amato divano, come aveva rivelato qualche mese fa. Visti gli orari che ha sostenuto per diversi anni, è palese intuire che ora abbia voglia di riposarsi.

Nonostante il suo nome, almeno per il momento, non sia presente in alcun palinsesto, una sua passata dichiarazione l’ha fatto tornare sotto i riflettori. Ecco che cosa gli avevano trovato nelle parti intime dopo un controllo medico.

Cosa sta facendo Fiorello dopo l’addio a Viva Rai 2

Fiorello manca a tutti i suoi fan, tant’è che qualcuno sui social ha ripreso il set di Viva Rai 2, totalmente desolato e triste, non essendoci più il noto conduttore e tutta la sua equipe che tenevano compagnia agli italiani durante il loro risveglio mattutino. Dopo l’ultima puntata del programma, di Ciuri non ne abbiamo saputo più nulla, c’è chi ha ipotizzato addirittura che avesse seguito le orme di Amadeus.

Nessuno ha certezze in merito, sappiamo solo un dato certo: Fiore si sta preparando a diventare nonno. La primogenita di sua moglie Susanna Biondo, Olivia Testa, dopo aver detto sì ad Ansperto Radice Fossati Confalonieri, accompagnata dall’altare sia dal padre biologico che da Fiore, che considera un secondo papà, a dicembre darà alla luce il suo primogenito e la sua famiglia allargata non potrebbe essere più che felice.

La rivelazione di Fiorello che ha lasciato tutti senza parole

Ogni anno, da quando Fiorello nel 2015 ha rivelato: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pise**o, per verificare l’esistenza di nei… Durante questo controllo il medico ha scoperto la presenza di sette nei sul pene sospetti che sono stati immediatamente rimossi…”, le sue parole, riprese da ilsussidiario.net, tornano puntualmente sotto i riflettori.

Anche noi vogliamo riparlare di questo evento, ma non per il caos emerso in questi giorni, in cui alcuni utenti in rete, pensando che la scoperta delle presunte masse fosse recente, hanno risollevato alcune controversie in merito al vaccino, ma per una questione di prevenzione. Fiore, quindi, questa notizia l’ha resa pubblica – e sappiamo quanto lui sia restio a farlo, essendo molto geloso della sua privacy – soltanto per spronare le persone a fare prevenzione e cercare di salvarsi la vita.