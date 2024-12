Chiara Ferragni, la follia natalizia da 60mila euro scatena gli haters: “Vai a lavorare!” | Costa quanto un mini-appartamento

Chiara Ferragni e il regalo da 60mila euro che ha fatto scatenare l’ira delle persone. Poteva comprarci un mini-appartamento..

Ormai si sa, ogni cosa che fa Chiara Ferragni è sempre motivo di polemica e, negli ultimi mesi, l’influencer è stata spesso al centro di varie chiacchiere. In queste ore è divenuta virale un’immagine in particolar modo, in cui la donna ha sfoggiato il suo regalo da 60mila euro.

Inutile dire che si è trattato di un vero e proprio schiaffo alla povertà e non sono mancate certamente delle critiche da parte degli haters.

Negli ultimi mesi si è visto crollare il cosiddetto ‘impero Ferragni’. Il famigerato Pandoro-Gate e le seguenti giustificazioni rilasciate hanno fatto perdere migliaia e migliaia di followers all’influencer. Ciò nonostante, Chiara continua ad essere seguitissima sui social, dove condivide spesso un recap settimanale di quello che ha fatto e degli outfit che ha sfoggiato.

Proprio in una di queste sequenze foto è emerso però un accessorio che ha immediatamente attirato l’attenzione di molti.

Lo scatto di Chiara Ferragni che ha fatto discutere

Quest’anno sarà il primo Natale da separata e Chiara Ferragni si dedicherà completamente alle sue due meravigliose creature, Leone e Vittoria. Su Instagram, proprio in queste ore, la donna ha condiviso diverse foto, per mostrare un breve recap degli ultimi giorni: “Christmas Thingz (cose di Natale)”, ha poi scritto nella caption. Tra le immagini la vediamo sorridente con addosso maglioni natalizi, circondata da pupazzi a forma di folletto, e poi scorgiamo la sua casa addobbata con decori eleganti, la letterina di Leone per Babbo Natale e un accessorio rosso decisamente lussuoso.

Si tratta della sua ennesima borsa di Hermes, questa volta a tema natalizio, e il cui costo è a dir poco assurdo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il modello rarissimo da 60mila euro

Si tratta del rarissimo modello di Hermes Birkin da 30 cm in coccodrillo niloticus rosso, con degli elegantissimi inserti color oro e perfetta per questa festività. Online costa all’incirca 59.800€ e, inutile dirlo, la cosa non è certamente passata inosservata. “Le persone vivono ugualmente senza vedere quello che fai.. vai a lavorare”, qualcuno ha scritto sotto al post in questione, oppure: “Pensa ai bambini poveri… troppo sfarzo… in un momento così delicato. No Good”.

Insomma, la Ferragni ha deciso di sfoggiare sui social una bellissima borsa rossa che costa quanto un mini-appartamento per le persone comuni!