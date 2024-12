Capodanno con Antonino Cannavacciuolo, il conto a Villa Crespi è da infarto | Tutte le portate gourmet del Cenone stellato

Vuoi passare la tua cena di capodanno a Villa Crespi? Preparati a pagare un conto da infarto. Ecco però a quanto ammonta.

Antonino Cannavacciuolo è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della cucina italiana. Se anche tu desideri gustarti la cena di capodanno dentro la sua Villa Crespi, c’è però un dettaglio che non dovresti sottovalutare: l’importo del conto in cassa.

Ecco però tutte le info necessarie sul Cenone stellato, e quali saranno i piatti gourmet che potrai gustarti in questo ristorante.

Cannavacciuolo è uno degli chef più apprezzati e amati della nostra Nazione. Dopo essere diventato particolarmente conosciuto grazie a Masterchef, Antonino è diventato anche il padrone di casa a Villa Crespi, in Piemonte. Al suo interno è possibile assaggiare ogni sua prelibatezza e vivere un’esperienza sensoriale a 360°.

Sogni anche tu di fare il tuo Cenone di Capodanno da Antonino Cannavacciuolo? Ecco tutto il menù.

Il menù di Capodanno da Antonino Cannavacciuolo

Proprio come ogni altro ristorante, anche a Villa Crespi potrai goderti un menù completamente nuovo per la cena di Capodanno. A decidere ogni prelibatezza è proprio lo chef Antonino Cannavacciuolo che, per quest’anno, ha deciso di proporre ai propri clienti questi piatti. Dopo una piccola entrée ideata direttamente dall’uomo, arriva il momento di gustarsi gli antipasti di questa cena: ostrica, caviale, rapanello, latticello, granita e scampi alla ‘pizzaiola’ arricchiti con acqua di polpo. Dopodiché, sarà possibile gustare un cavolfiore con mandorla, pomodoro e kimchee.

Ma questo è solo l’inizio di questa deliziosa cena, che potrai gustare dentro una delle ville più belle della nostra Nazione.

Tutto il menù e il suo costo

A questo punto sarà il momento dei primi: spaghetti allo zafferano con ricci di mare e quinoa, seguiti da plin di agnello alla brace con zuppa forte e gamberi rossi. Successivamente, il menù prevede come secondo rombo con cime di rapa, latticello e olio di broccolo e un cilindro di pasta alla genovese. Ultimo, ma non per importanza, Cannavacciuolo propone un pre-dessert e una mini pasticceria con code di aragosta e babà. Insomma, un menù in grado di far venire l’acquolina in bocca, il cui costo però è decisamente da infarto: 500€ a testa, escluse le bevande.

Insomma, se anche tu hai intenzione di assaporare l’ultimo pasto dell’anno da Cannavacciuolo, sappi che dovrai spendere una fortuna!