Clamoroso GF, la previsione di Sonia Bruganelli diventa realtà: “È incinta!” | È la prima volta che succede nella storia dei reality

La rete è in subbuglio dopo quella notizia trapelata: veramente la previsione di Sonia Bruganelli si è avverata? Chi è che è incinta al Grande Fratello?

Il nome di Sonia Bruganelli, sarà sempre legato a quello del Grande Fratello, in quanto la sua partecipazione in veste di opinionista al noto reality di qualche anno fa ha come sempre diviso il web, come succede in realtà con tutti coloro che partecipano al programma Mediaset, ma ha comunque lasciato la sua impronta.

Tant’è che spesso leggiamo sui social la speranza dei followers di vederla di nuovo al fianco di Alfonso Signorini. Ad ogni modo, le opinioniste di quest’anno hanno il loro bel da farsi, in quanto la situazione è abbastanza tesa, soprattutto in queste ultime settimane.

Ad un passo dalla finale, stanno emergendo diversi “momenti caldi”, come il confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando o le varie dinamiche con Spolverato e la Gatta o tra la Prestes e Martinez. Insomma Alfonso, Cesara, Beatrice e Rebecca non si annoiano sicuramente.

A dimostrazione del fatto che le parole di Sonia siano rimaste impresse anche a distanza di anni, dopo l’indiscrezione emersa su quella gravidanza molti chiedono se la profezia dell’ex moglie di Bonolis si sia avverata…

Lo scontro con l’opinionista del Grande Fratello

Sono molti i nomi che resteranno nella storia del Grande Fratello, tra questi sicuramente anche quello di Beatrice Luzzi, la quale sta ottenendo reazioni contrastanti rispetto a quando si trovava all’interno della Casa.

In merito al confronto acceso tra lei e Stefania Orlando, che il pubblico in rete aspettava da parecchio, sia Cesara che Alfonso e anche il pubblico le sono andati contro, appoggiando in pieno la Orlando. Tant’è che alla fine, una Luzzi stizzita ha dichiarato: “Avete pagato il pubblico, mi pare…“, facendo alterare Signorini: “Il pubblico non è libero?… Mi sembra che l’anno scorso tu non abbia contestato così il pubblico”. Molti sono curiosi di sapere cosa succederà nei giorni avvenire tra di loro. Ma nelle ultime ore il tema caldo è assolutamente un altro…

La profezia di Sonia Bruganelli

Tornando a noi, molti si chiedono se la profezia di Sonia Bruganelli si sia avverata. Qual è la gieffina che potrebbe essere incinta? Per capire questa storia dovete fare un salto temporale a qualche anno fa, quando l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva avanzato l’ipotesi che una donna incinta avrebbe potuto partecipare al Grande Fratello in veste di concorrente. Ad oggi non è mai successo un evento del genere, tant’è che la stessa Ilaria Clemente, dopo pochi giorni dalla sua entrata, aveva abbandonato il reality, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa.

A riportare questa indiscrezione è stata Deianira Marzano, la quale in una storia social ha dichiarato: “Concorrente del GF forse incinta! Che Bello!“, notizia ripresa anche da Amedeo Venza: “Clamoroso! Forse una delle gieffine è in dolce attesa!“. Non si sa, però, se questo sia un rumors o una certezza ma, qualora fosse confermato ad un passo dalla finale, sarebbe sicuramente un notevole colpo di scena. Se la notizia fosse reale, secondo voi, chi potrebbe essere la futura mamma?