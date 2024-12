Fedez, finalmente la verità sulle corna: ora parla l’ex amante | Il retroscena tutto pepe: “Dovevo togliermi il…”

Tutta la verità su Fedez raccontata direttamente dall’amante di Chiara Ferragni. I fan sono rimasti increduli.

In queste ore, il rapper Fedez è tornato al centro dell’attenzione a seguito di alcune rivelazioni fatte dall’amante. Le parole della modella, infatti, non sono certamente passate inosservate e da ore non si sente parlare d’altro.

Ecco dunque tutta la verità sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni e le tanto chiacchierate corna. I fan dei Ferragnez sono rimasti increduli.

Negli ultimi mesi Federico Lucia è stato al centro dell’attenzione a seguito della propria rottura con l’influencer Chiara Ferragni. I due sembravano più affiatati che mai, eppure è bastato un solo momento di crisi per rovinare tutto quanto. D’altronde, il loro divorzio è capitato proprio in concomitanza con il caso del Pandoro-Gate e molti hanno ipotizzato che non si sia trattato di una casualità.

Dopo un’estate tutta fuoco su yacht e al fianco di diverse modelle, Federico è però tornato al centro dell’attenzione per la presunta infedeltà nei confronti di Chiara.

Le parole dell’amante sui Ferragnez

Qualche settimana fa, Fabrizio Corona aveva rilasciato un gossip inedito durante un podcast a cui era stato invitato, in cui spiegava che Taylor Mega era stata l’amante di Fedez per diverso tempo. Quando poi Striscia la Notizia si è presentata sotto casa dell’influencer, Taylor non ha di certo smentito. In queste ore la ragazza è stata inoltre ospite della nuova puntata di Belve, di Francesca Fagnani, e la giornalista è voluta tornare sulla tematica. “Lei comunque ha avuto una storia con Fedez, un flirt, mentre lui era ancora sposato in quel periodo con Chiara?”, ha chiesto la Fagnani durante la sua intervista.

La prima reazione di Taylor è stata quella di alzare gli occhi al cielo e, successivamente, le sue parole hanno fatto drizzare le orecchie ai telespettatori italiani.

ODDIOOO IL DISSING A TONY EFFE E IL TRIANGOLO TAYLOR MEGA – FEDEZ – CHIARA FERRAGNI A BELVEpic.twitter.com/EAGbX0D2A0 — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) December 17, 2024

Il segreto di Taylor Mega

La ragazza ha spiegato che ha deciso di partecipare al dissing di Fedez contro Tony Effe, suo ex fidanzato, per un motivo ben preciso: “Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa, e me lo sono tolto”. Dopodiché, proprio come affermò a Staffelli durante la consegna del Tapiro d’Oro, l’influencer ha aggiunto durante la sua intervista a Belve qualche dettaglio in merito alla sua frequentazione con il rapper meneghino: “Sì, no, era sposato, ma ognuno faceva i cavoli propri..”.

Insomma, di una cosa siamo certi: la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez era tutto fuorché rose e fiori, e la rivelazione di Taylor Mega ce lo avrebbe confermato.