“Aggredita con l’acido”: gelo nellle vene per Aurora Ramazzotti | Cos’ha fatto Goffredo durante il suo calvario

L’assurdo calvario che ha dovuto vivere Aurora Ramazzotti. Qualcuno l’avrebbe voluta aggradire con l’acido. Ecco tutta la storia.

In queste ore è divenuto virale l’assurdo calvario che ha dovuto vivere in passato Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. Qualcuno avrebbe minacciato di aggredirla con l’acido e per molto tempo la giovane ha vissuto nel terrore. Il fidanzato Goffredo avrebbe poi reagito così per supportare la sua ragazza.

Ma ecco nel dettaglio il racconto che ha lasciato a bocca aperta tutti gli italiani, e non solo.

Purtroppo si sa, il mondo dello spettacolo non sempre è tutto rose e fiori come si potrebbe pensare. La notorietà è infatti un’arma a doppio taglio e qualche volta si possono anche correre grossi rischi. In queste ore, ad esempio, è divenuta virale la storia di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e nota influencer.

A causa del suo nome, Aurora ha avuto a che fare con uno stalker, la quale la minacciava e l’ha fatta vivere nel terrore.

La terribile minaccia ad Aurora Ramazzotti

A raccontarlo sono state proprio Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, durante una recente intervista per Spiegel, un noto magazine tedesco. Le due hanno raccontato di quando, in passato, un misterioso stalker cominciò a minacciare Aurora, e Michelle ha spiegato: “Ricevetti una lettera di minaccia: mi chiedevano una somma di denaro entro una certa data, altrimenti avrebbero aggredito Aurora con l’acido”. Mamma e figlia hanno poi spiegato che questo gruppo di malviventi sapeva ogni preciso spostamento della giovane, e che quindi tenevano d’occhio entrambe costantemente. Proprio per questo motivo, l’ormai 28enne Aurora girò per due anni consecutivi con dei bodyguard per proteggerla.

Ma come reagì il suo futuro marito Goffredo? La ragazza lo ha spiegato proprio durante questa intervista.

Come ha reagito il fidanzato Goffredo

Come riportato da Vanity Fair, Aurora ha spiegato che Goffredo è stato di fondamentale importanza durante quella terribile situazione: “Vivevo nella paura. Durante quel periodo dovevo reagire, altrimenti sarei crollata”. Dopodiché, Aurora ha aggiunto: “È stato il mio salvatore. Mi sono aggrappata a lui, ho fatto tantissimo sport e i miei amici mi sono stati vicini”. Una bruttissima vicenda che, per fortuna, ha visto un lieto fine, e adesso Aurora è più felice che mai con la sua bellissima famiglia.

Insomma, dietro alla popolarità e al successo c’è sicuramente un aspetto più pericoloso da non sottovalutare mai. La storia di Aurora Ramazzotti ne è un chiaro esempio.