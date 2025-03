Fedez, dopo Sanremo il gran ritorno in prima serata | L’indiscrezione pazzesca ruba un “battito” ai fan

Veramente dopo il Festival di Sanremo Fedez tornerà in prima serata? Ecco perché i fan sono emozionati.

Fedez è uno di quei nomi che ultimamente abbiamo sentito spesso, soprattutto per i vari episodi che ne hanno caratterizzato la vita privata: dalla separazione da Chiara Ferragni a tutto quello che ne è conseguito.

Inoltre, i fan sono stati in apprensione per tutti i vari momenti delicati che hanno minato la sua salute. Da dopo il tumore è successo un po’ di tutto, tant’è che molti hanno rivelato che, se fino a qualche anno fa, gli avessero detto che tra i “Ferragnez” sarebbe finita così, in pochi ci avrebbero creduto.

Oltre a tutti questi episodi, Federico ha apportato diverse modifiche alla sua vita: dal cambio di abitazione, al postarsi sui social in compagnia dei suoi figli sempre rigorosamente di spalle, per non parlare dell’arrivo del suo nuovo cane, Silvio.

Di recente l’abbiamo visto tornare in auge dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025. Ma ecco perché in molti parlano di un gran ritorno del rapper in prima serata.

Fedez e il dietro le quinte di Sanremo

Prima di annunciarvi cosa potrebbe fare Fedez in prima serata dopo il Festival di Sanremo, vi parliamo di quello che ha vissuto nel dietro le quinte. Lo youtuber Ale Della Giusta ha pubblicato la seconda parte del video con i vari retroscena vissuti da Federico durante la kermesse canora.

In questo video-rivelazione, il creator ha mostrato il rapper “senza filtri”, parlando della depressione, dei suoi attacchi di panico e, tra le tante cose, anche del motivo per cui egli puntava alla vittoria. Fedez avrebbe voluto dedicare la vittoria ai suoi figli, anche se alla fine ha ammesso: “L’importante non è l’obiettivo, ma godersi il viaggio”.

Il progetto per Fedez che ha acceso la rete

I fan sono in delirio da quando questa notizia sta circolando in rete: lo sapete perché Fedez potrebbe tornare in prima serata? Ebbene, come letto su Novella 2000, i fan, dopo aver visto Federico Lucia in veste di giudice durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, dove sono state assegnate altre maglie color oro, hanno iniziato a sperare che il rapper potesse essere presente anche al Serale, sempre in veste di giudice. E lo stesso vale anche per Amadeus.

Per il momento, però, né Mediaset né La Fascino hanno rilasciato dichiarazioni in merito, ma il fatto che non ci sia stata una secca smentita, fa sperare i fan che i due big del piccolo schermo possano prendere parte ad uno degli eventi più attesi del palinsesto Mediaset. Cosa ne pensate?