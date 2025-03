Antonella Clerici senza filtri sul rapporto con Carlo Conti | Altro che amicizia, dietro le quinte lo ha schernito senza pietà

Altro che amici e colleghi di lavoro! Tra Antonella Clerici e Carlo Conti le cose vanno diversamente dietro le quinte..

Antonella Clerici, la famosa conduttrice della televisione italiana, ha finalmente parlato del suo rapporto speciale con Carlo Conti. Dopo aver condiviso il Palco dell’Ariston, in molti si sono domandati se i due fossero anche veri amici, oltre che dei colleghi.

La regina delle ricette in TV ha svelato, durante una sua recente intervista, qual è il vero rapporto tra lei e Carlo.

Anche questa edizione del Festival di Sanremo è giunta alla sua conclusione. Il direttore artistico Carlo Conti ha proposto un nuovo modo di condurre il programma al pubblico. Al contrario degli scorsi anni con Amadeus, infatti, i tempi si sono ristretti e l’attenzione si è focalizzata principalmente sulla musica. Nonostante non abbia convinto tutti gli italiani, in molti hanno apprezzato questa novità.

Durante la prima puntata del Festival, Antonella Clerici e Gerry Scotti sono stati al suo fianco come co-conduttori. A settimane di distanza, la donna ha parlato del suo rapporto col direttore artistico.

Le rivelazioni di Antonella Clerici

Antonella, Gerry e Carlo sono dei grandissimi professionisti e vederli condividere lo stesso palco è stato sicuramente un piacere. A diversi giorni di distanza dalla fine del Festival di Sanremo, però, la conduttrice si è lasciata andare ad un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Antonella ha raccontato della sua grandissima emozione nel conoscere per la prima volta Gerry Scotti e di come si siano immediatamente trovati tutti e tre bene. “Mi è piaciuto moltissimo – ha svelato la conduttrice – sono andata per Carlo, in amicizia. È stato un bel momento, senza nessun tipo di stress, di aspettative”.

Dopodiché, la timoniera di The Voice Senior ha raccontato un piccolo aneddoto di quello che è accaduto realmente dietro le quinte.

Cosa accadeva dietro le quinte del Festival di Sanremo

Lontani dai riflettori del Palco dell’Ariston, i tre conduttori si sono divertiti come dei matti: “Non abbiamo preparato niente. Siamo conduttori, quindi abbiamo fatto solo il nostro lavoro… Dietro le quinte prendevo in giro Carlo per il suo ritmo forsennato”. In effetti, tutti gli italiani si sono accorti della velocità con cui Carlo ha presentato e salutato i cantanti, pragmatismo che ha scatenato ampia ilarità sul web. “Era diventata una gag per tutti quanti, con lui che ripeteva ‘Veloci, via. Veloci, via’…” ha poi aggiunto divertita Antonella.

Insomma, altro che amicizia! Tra i due possiamo parlare di un rapporto di estremo rispetto e di complicità!