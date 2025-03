Grave richiamo ufficiale per Alfonso Signorini | Non era mai successo prima: stavolta la frittata è fatta

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini è finito sotto i riflettori anche nelle reti Rai. Che cos’è successo?

Il Grande Fratello è agli sgoccioli, in quanto a fine mese dovrebbe andare in onda la tanto attesa ultima puntata che decreterà il vincitore di questa nuova stagione. Anche quest’anno stiamo assistendo a notevoli alti e bassi, per quanto riguarda lo share.

Eppure, nonostante tutto, la cerchia dei fan più fedeli non se ne perde neanche una puntata e, tra un beniamino e l’altro, decretano da casa chi dovrebbe restare e chi essere eliminato. Per il momento, abbiamo il nome dei primi concorrenti immuni che arriveranno di default alla finale.

Sicuramente il nome più discusso è quello di Lorenzo Spolverato, il quale sta dividendo l’opinione pubblica: in molti ne invocano la squalifica, altri lo sostengono. Lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato: “Dipendesse da me saresti già fuori, ma il Grande Fratello è più buono…”.

Ad ogni modo, il noto reality non viene monitorato soltanto dall’occhio vigile delle telecamere Mediaset, ma anche da quelle della Rai. Ecco perché il GF di Signorini è al centro della più recente polemica.

Caos al Grande Fratello

Al Grande Fratello sono molteplici gli “argomenti caldi” che stanno tenendo alto l’interesse del grande pubblico, eppure, come riportano da FanPage, sarebbe per gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato che il Codacons avrebbe chiesto la chiusura del programma.

A divulgare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su X: “Il motivo riguarderebbe i comportamenti violenti del concorrente Lorenzo Spolverato“, come si legge sulla piattaforma social. Il Codacons avrebbe quindi chiesto all’Agcom “provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma“, in quanto il gieffino viene considerato come “uno dei fautori della violenza, soprattutto nei confronti delle donne”. Riferendosi ai vari episodi visti nei vari mesi, tra gli ultimi Spolverato avrebbe tirato pugni al muro, svegliando molti suoi compagni d’avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maidiregossip (@maidiregossip)

Il richiamo della Rai

Come mai il Grande Fratello di Alfonso Signorini è sotto i riflettori, venendo richiamato anche dalla Rai? Ebbene, durante una puntata di Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha parlato in maniera molto diretta su Lorenzo Spolverato, sollevando un grosso dibattito non soltanto in puntata, ma anche sui social. L’opinione pubblica si è divisa con chi gli ha dato ragione e chi invece protegge il gieffino.

In merito ai suoi atteggiamenti, Ippoliti ha dichiarato, come letto su isaechia.it: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello, e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. La domanda è: ma uno cos’altro deve fare, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?“. Cosa ne pensate di questa storia?