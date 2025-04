Corona scaglia pietre sul matrimonio di Jovanotti: “Sapete con chi gli ha messo le corna?” | Ha messo il dito nella piaga

Ecco quali sono state le parole di Corona sul matrimonio di Jovanotti: l’ex paparazzo non ha risparmiato nulla sui tradimenti.

Corona e Jovanotti sono due personaggi del mondo dello spettacolo, ma in contesti diversi. Il primo è il noto imprenditore ed ex paparazzo, attualmente impegnato nella gestione del suo sito di gossip e inchieste Dillinger News e del suo format Falsissimo.

Il secondo è il famoso cantante che con la sua musica fa cantare l’Italia e non solo da decenni, e che incanta con le sue poesie e i suoi messaggi di positività. E nonostante l’incidente che lo ha recentemente coinvolto, l’abbiamo visto tornare all’Ariston più energico che mai.

Come mai, quindi, questi due personaggi noti, che operano in settori diversi, sono ultimamente balzati agli onori delle cronache gossip? Tutto è iniziato dalle dichiarazioni che Corona ha rilasciato sul cantante, rivangando un evento del passato.

Sveliamo quindi quale sono state di preciso le sue parole in merito a Lorenzo e al suo matrimonio, rivelazioni che hanno diviso l’opinione pubblica.

Il matrimonio di Jovanotti

Prima di rivelarvi che cosa ha dichiarato Fabrizio Corona in merito a Jovanotti, dobbiamo fare un passo indietro e aggiornare i lettori, visto che non tutti magari hanno seguito la vita privata di Jova. Non c’è bisogno di spendere ulteriori parole in merito al famoso cantate, visto che è la sua discografia a parlare per lui. Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorenzo si fidanzato ufficialmente con la sua Francesca nel 1994, e nel 1998 sono diventati genitori di Teresa, la cui forza d’animo e lo spirito combattivo, sono stati un esempio per molti. Per chi non lo sapesse, la giovane disegnatrice e fumettista ha sconfitto da poco il cancro e, come aveva dichiarato sua mamma: “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati”.

Nonostante i tre ad oggi siano una famiglia molto unita, qualche anno prima di sposarsi subirono una battuta di arresto dopo il presunto tradimento di lei con il giornalista Giuseppe Cruciani. Dopo un periodo di lontananza, Jova avrebbe però perdonato sua moglie, e ha dichiarato: “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa”.

Le parole di Corona su Jovanotti

Durante la partecipazione di Fabrizio Corona al canale podcast, Gurulandia, di Marco Cappelli, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Jovanotti e al tradimento subito anni addietro da sua moglie Francesca. In questo frangente, Corona ha confrontato la sua vita con il messaggio di positività che Jova rilascia sempre nelle sue interviste e nelle sue canzoni.

Per poi proseguire: “la moglie gli ha messo le corna con Cruciani…lo sapete che la moglie gli ha messo le corna con Cruciani? Lo sapete che tanti anni fa le foto le ho fatte io?…”. Chissà se Lorenzo replicherà a Fabrizio…