Alberto Matano si mette a nudo, è tempo di voltare pagina | Altro che felice ed appagato: “La mia nuova identità”

Alberto Matano e la voglia improvvisa di cambiamento. Da questo momento in poi è disposto a voltare pagina ed è più entusiasta che mai.

Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più amati della nostra Nazione. In queste ore il suo nome è apparso più e più volte online. La motivazione? Una sua dichiarazione fatta, che evidenzierebbe un chiaro bisogno di cambiamento.

A quanto pare non era più felice e appagato e voltando pagina potrà finalmente trovare la felicità!

Tutti quanti conosciamo Alberto Matano e, inutile dirlo, è impossibile non amarlo. Attraverso la sua semplicità, la sua simpatia e il suo modo di fare, il conduttore è riuscito ad entrare nel cuore di tutti quanti. Della sua vita privata si sa ben poco, noto è sicuramente il suo matrimonio con Roberto Mannino, con il quale ha convolato a nozze davanti alla sua grande amica Mara Venier.

In queste ore l’uomo avrebbe deciso però di cambiare completamente la sua vita e la notizia ha lasciato sotto shock i suoi fan.

L’assurdo cambiamento di Alberto Matano

Oltre ad essere un marito devoto, un talentoso conduttore e un’anima d’oro, Matano si è persino cimentato nel ruolo di ballerino. È stato infatti ospite di Ballando con le Stelle, dove si è mostrato al pubblico sotto una nuova luce. Alberto se l’è saputa cavare alla grande e, a seguito della sua esibizione, tutti quanti si sono complimentati con lui.

Durante una sua recente intervista per Chi, il conduttore ha voluto parlare di questa esperienza, raccontando addirittura di aver pensato a una ‘follia’…

Alberto Matano showman.

«Il ballo ha fatto scattare una sorta di click. Potrei fare una cosa sorprendente per il pubblico e mostrare un altro lato di me.

Presto vorrei cominciare a ragionare su un nuovo format, una nuova identità» (Chi)#BallandoConLeStelle #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/4AKCvZ9jVA — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 18, 2024

Il sogno di diventare un ballerino professionista

Grazie a Ballando con le Stelle abbiamo potuto constatare come Alberto Matano sia uno showman a 360°. Lui stesso, proprio in queste ore, ha addirittura rivelato: “Il ballo ha fatto scattare una sorta di click. Potrei fare una cosa sorprendente per il pubblico e mostrare un altro lato di me. Presto vorrei cominciare a ragionare su un nuovo format, una nuova identità”. E quale sarà questa nuova versione che Matano ha annunciato agli italiani? Lascerà per caso i panni di conduttore per impegnarsi nel ballo?

Di una cosa però siamo certi: Alberto Matano è un grande professionista, e non ci annoierà mai!