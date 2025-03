Appuntamento da brivido per Francesca Fagnani | Altro che Belve in TV: il fatidico faccia a faccia con il killer

La Fagnani tornerà a graffiare la televisione per ben due volte. La giornalista si troverà faccia a faccia direttamente con il killer.

Francesca Fagnani è stata sicuramente uno dei volti più apprezzati in Rai, e la sua trasmissione Belve ha registrato numeri di ascolto e share senza precedenti. Le sue interviste graffianti torneranno a breve, ma non solo.. La giornalista, infatti, si troverà direttamente faccia a faccia con il killer.

In confronto, Teo Mammuccari le sarà sembrato una passeggiata. Ma di cosa si tratta? Eccotelo spiegato nel dettaglio.

La Fagnani è una famosa giornalista della nostra Nazione che, grazie al suo stile pungente ma mai sopra le righe, ha conquistato milioni di italiani. Le sue interviste senza peli sulla lingua, infatti, sono una pagina televisiva particolarmente apprezzata dal grande pubblico. Gli stessi ospiti si mostrano spesso divertiti (salvo in casi eccezionali), e il programma Belve è tra i più seguiti della TV.

Dopo averci lasciato qualche mese fa, la donna tornerà presto in televisione con ben due appuntamenti televisivi. Ecco quali.

Il ritorno di Belve in televisione

Dopo l’ultima puntata di Belve, gli italiani hanno cominciato a scalpitare per assistere nuovamente alle interviste della Fagnani. Dopo mesi di assenza, per fortuna, il programma tornerà a farci compagnia da martedì 22 aprile su Rai 2. Chi saranno i nuovi ospiti che dovranno tirare fuori gli artigli? Ancora non è stato annunciato alcun nome ufficiale. Quello che sappiamo è che saranno ben cinque puntate in prima serata e, inutile dirlo, i fan della giornalista hanno già impostato il countdown.

Oltre però a Belve, la Rai ha deciso di lasciare un secondo spazio alla Fagnani, proponendole Belve Crime. Ma di cosa si tratta?

Belve Crime: il nuovo programma della Fagnani

Come spiegato da Davide Maggio, Belve Crime sarà uno spin-off di Belve e andrà in onda al termine dell’ormai consolidato format. Al momento è stata confermata una sola puntata, ma nulla toglie che gli appuntamenti possano raddoppiare o addirittura triplicare. Al contrario dei classici ospiti a cui siamo abituati, con Belve Crime la Fagnani si ritroverà faccia a faccia con i protagonisti di alcuni fatti di cronaca nera recenti. Vittime, carnefici, testimoni, ognuno dei quali farà un vero e proprio viaggio nella psicologia assieme all’amatissima giornalista. Chi saranno i protagonisti di queste storie? Non ci resta che aspettare con ansia per scoprirlo!

Di una cosa però siamo sicuri: Francesca Fagnani saprà tirare fuori le unghie e se la caverà egregiamente!