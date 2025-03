Fabio Fazio, spunta l’accusa terrificante: “Chiuso in uno sgabuzzino” | Quello che gli ha fatto è imperdonabile

Cosa vuol dire che Fabio Fazio l’ha fatto chiudere in uno sgabuzzino? Spunta l’accusa che ha lasciato tutti senza parole.

È un conduttore, autore, produttore e saggista Fabio Fazio, il cui nome è stato spesso sotto i riflettori, soprattutto dopo il suo passaggio dalla Rai al Canale 9 con il suo inseparabile programma Che tempo che fa.

Quel passaggio è stato molto chiacchierato, un po’ come quello di Amadeus, più che altro perché il pubblico si affeziona e all’inizio è stato strano non vedere più il suo nome sul palinsesto dell’emittente statale.

A oggi però fa furore anche sul nuovo canale, in quanto il grande pubblico non si perde neanche una puntata, e lui insieme a Lucianina e a tutti gli altri ha mantenuto sempre la solita atmosfera familiare che mette a proprio agio i vari ospiti dai nomi altisonanti che invita allo show.

Eppure, il suo nome in queste ore non è al centro della scena per qualche sua intervista, bensì per le parole rilasciate da un noto personaggio dello spettacolo, che l’ha accusato di non averlo trattato come si sarebbe meritato. Ecco di chi parliamo e cos’è successo.

Il noto personaggio e le sue parole

Il noto personaggio in questione ha rilasciato da poco un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato un po’ di tutto, dalla sua vita prima della fama a quella più recente e, nel mezzo, non si è lasciato sfuggire delle rivelazioni forti, come quella in merito al suo litigio con Fabio Fazio.

Questa icona del piccolo e del grande schermo ci ha fatto ridere a crepapelle nel corso della sua carriera con varie interpretazioni, essendo lui un comico, imitatore, cabarettista, attore e conduttore televisivo. Forse, tra i personaggi preferiti dal grande pubblico da lui interpretati ce ne sono due, tra i tanti: Caccamo e la sua imitazione di Adriano Celentano, con il quale un tempo erano molto amici, adesso non si sa. Avete capito di chi parliamo?

Le parole su Fabio Fazio

Qualche giorno fa, un noto volto del mondo dello spettacolo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, rivelando parecchi fatti inediti e non della sua vita. Dopo aver spento da poco 80 candeline, Teo Teocoli ha voluto raccontare molti aspetti che hanno segnato la sua vita.

Tra una chiacchiera e l’altra è emerso anche quell’episodio con Fabio Fazio: “Sì, mi ha chiamato ma poi abbiamo litigato. Mi han lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti“. Chissà se il conduttore risponderà…