Antonella Clerici, dopo Sanremo è tempo di pensione: “Chiuderò la carriera…” | L’addio ai fornelli (e alla TV) si avvicina

Veramente Antonella Clerici dopo aver fatto Sanremo andrà in pensione? L’addio al piccolo schermo si avvicina?

Antonella Clerici non ha bisogno di presentazioni: è una delle conduttrici più amate e più seguite di mamma Rai. Con il suo sorriso smagliante porta luce ovunque lei vada, che sia tra i fornelli di È sempre mezzogiorno, o sul palco di The Voice e perfino durante le sue apparizioni sporadiche all’Ariston.

Il grande pubblico la segue da decenni, in quanto gli spettatori sono affezionati a lei e al modo familiare che ha di condurre i suoi format, coinvolgendoli dal divano di casa.

D’altronde, chi non vorrebbe passare un pomeriggio con lei nella sua casa nel bosco? Grandi e piccini non fa differenza, e l’abbiamo visto anche recentemente, quando una scuola d’infanzia di Savona ha inviato ad Antonellina un libro di ricette che le nonne hanno pubblicato insieme ai loro nipotini, i quali si sono occupati della parte grafica. La conduttrice è stata talmente entusiasta di questo regalo che ne ha parlato perfino in trasmissione all’ora di pranzo.

Per questo motivo, dopo aver letto la sua recente intervista molti hanno iniziato a tremare. Veramente Antonella Clerici dopo Sanremo dirà addio al piccolo schermo e andrà in pensione? Ecco che cosa ha dichiarato.

Antonella Clerici ha mantenuto la promessa

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi su un fatto da poco successo, in quanto Antonella Clerici a 61 anni ha deciso di mantenere la promessa che aveva fatto a sua figlia Maelle, facendosi quindi un tatuaggio “mamma-figlia”. “La cultura è libertà”, potremo leggere da oggi sul braccio delle due bellissime.

Mamma e figlia sono molto legate e, in merito alla scelta di questa frase, Antonellina ha dichiarato: “Io e Maelle ci siamo tatuate quello che è un po’ il mio mantra e che le ripeto fin da quando è piccola: la cultura è libertà!”, ribadendo ancora una volta di quanto l’educazione sia un’arma potente, che tutti dovrebbero poter brandire con entusiasmo, prima ancora di aver imparato ad usare uno smartphone o postato una foto sui social.

I progetti futuri di Antonellina

Tornando a noi, veramente Antonella Clerici potrebbe dire addio al piccolo schermo per andare in pensione? Questo dubbio è sorto dopo aver letto la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha risposto così al giornalista in merito alla possibilità di fare un secondo Sanremo in veste di conduttrice: “Non ci penso. Per adesso c’è Carlo e poi vedremo. Chissà, magari chiuderò la carriera con un colpo di scena: faccio un ultimo Sanremo e poi saluto tutti!“.

Prima di agitarvi però, fareste meglio a leggere la sua risposta in merito ai suoi progetti futuri: “Per ora ho il mio “The Voice” in versione Kids e Senior, e il mio mezzogiorno. A giugno sono in scadenza di contratto, vedremo se la Rai me lo rinnoverà...Ho tante idee che adesso non svelo, altrimenti me le rubano…”. Quindi state tranquilli, almeno per ora la Clerici non dovrebbe andare da nessuna parte; in futuro, ovviamente… chissà!