Fabio Fazio cuore di papà, la disavventura in piena notte per ‘colpa’ della figlia: “Non possiamo chiamare, è proibito”

Fabio Fazio e quella disavventura da papà vissuta in piena notte e diventata virale in rete. Ecco che cos’era successo e perché c’entrava sua figlia.

È un noto conduttore, autore e produttore televisivo che molti telespettatori seguono da decenni ormai, a prescindere dal canale. Parliamo di Fabio Fazio, la cui simpatia e professionalità fa restare incollati al televisore moltissimi italiani durante il suo show Che tempo che fa.

Il suo programma, prima trasmesso in Rai e poi sul Canale 9 di Discovery, piace molto al grande pubblico, anche perché durante ogni puntata si ride, grazie anche a Luciana Littizzetto e a tutti gli altri membri fissi del cast.

Per non parlare di tutti gli ospiti prestigiosi che ogni volta si siedono su quella sedia, come la grande Whoopi Goldberg, vista proprio qualche giorno fa. Se quindi della sua vita lavorativa i fan sanno praticamente tutto, visto che il suo stile ormai è ben noto, non possono dire lo stesso della sua vita privata.

Fazio infatti è sempre stato molto riservato, e per questo motivo quell’episodio notturno con protagonista la figlia è diventato virale sui social.

I figli di Fabio Fazio

Fabio Fazio è attualmente al centro dell’attenzione, non tanto per gli ospiti previsti per la prossima puntata di Che tempo che fa, quanto per il caso che lo coinvolge in merito alla sua azienda di cioccolato. A prescindere da come finirà questa storia, sicuramente il conduttore potrà fare affidamento sulla sua famiglia. Infatti, Fabio è sposato con Gioia Selis dal 1994, e dal loro amore sono nati: Michele (2004) e Caterina (2009). Fazio ama molto la sua famiglia, e la sua volontà è sempre stata quella di proteggerli dalla pressione che si vive sotto i riflettori, per questo è sempre molto riservato in merito alla sua vita privata.

In merito ai suoi figli aveva dichiarato: “La loro esistenza è la ragione della mia“, e cerca quindi di passare ogni momento libero insieme a loro. Con il suo primogenito ha un appuntamento settimanale sul circuito di Genova, essendo Michele appassionato di motociclismo, aiutando poi la piccola della casa, la giovane Caterina, a fare i compiti, come riportano da libero.it. Inoltre, nel 2022 Michele era andato a fare visita al papà durante il suo show, e in quell’occasione il conduttore aveva scherzato con Lucianina, avvertendola: “Luciana in prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quello che dici”.

Il ruolo di papà di Fabio

Come dicevamo, Fabio Fazio non è soltanto lavoro e televisione, ma è in prima battuta marito e padre. Essendo lui molto riservato, i fan avevano gradito molto leggere quel post social risalente al 2023, come riportato da Vanity Fair, nel quale il conduttore si mostrava in macchina di sera mentre aspettava che la figlia uscisse da una festa.

In quell’occasione aveva dichiarato: “Siamo tutti nella stessa situazione: non possiamo chiamare, è proibito, perché diamo l’idea di essere in ansia e non sta bene. Quindi dobbiamo aspettare sorridenti…“, riferendosi agli altri genitori che vedeva nella sua stessa situazione. Il post è diventato virale, trovando l’appoggio di molti altri padri e madri che vivevano o avevano vissuto la sua stessa situazione.